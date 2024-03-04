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Скільки платять за гарячу
ванну мешканці різних міст...

Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:38

Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти вирішили підрахувати, скільки в обласних центрах коштуватиме задоволення поніжитися у гарячій ванні.

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Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:38

У вас в тексті невірно написано.
Києві - 15,66 грн (тисяча кубів води коштують 97,89 грн),
Не тисяча кубів води, а літрів
Alex_TT
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