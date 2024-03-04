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Скільки українців планує повернутися на батьківщину з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 бер, 2024 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Центр міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені провів опитування серед українських біженців, які наразі знаходяться у Німеччині щодо перспективи повернення в Україну. Лише п’ята частина респондентів розглядають таку перспективу.
Дивися повний текст Скільки українців планує повернутися на батьківщину з Німеччини — дослідження
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:52
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