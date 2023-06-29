RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Якщо треба
зняти готівку: 5 порад

Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:38

Re: Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад

" Як зняти кредитні кошти без комісії
Відразу розчаруємо: прямо – ніяк.
Кілька років тому це було можливо, але банки швидко прикрили всі лазівки."
Сейчас остался один особый вариант.
Взять в ПУМБе рассрочку - 5000 грн на три месяца.
Комиссия составит примерно 1 грн. Да, одна гривна за три месяца.
Взял 5000 и отдать придётся 5001.
Каждый месяц по 1667 грн погашать, но можно и всю сумму сразу.
Денежка падает на ВсеКарту, откуда её можно:
1. Снять в банкомате.
2. Перевести на любую карту любого украинского банка.
Даже на депозит положить можно.
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 31.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 04:31

  Искатель написав:
Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.

Ваши карты некошерные.
Я з/п снимаю с орбановской карты дважды в месяц через чужие банкоматы - в основном, примат и сенс.
Примат до 20 тысяч за раз и в день даёт снять. Сенс - не уследил максимальной суммы, но тоже точно больше 1000 грн
maniachello
 
Повідомлень: 367
З нами з: 25.03.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:25

  Искатель написав:Я крайне редко снимаю наличные. Чаще наоборот: пополняю налом карточки. Поэтому не отслеживаю ситуацию прям каждую неделю.
Буду благодарен, если отпишетесь позже, как прошло.

Ну вот скормил приватовскому банкомату сенсовую "Выгоду". Даже через NFC. 20k грн спокойно выдал в один приём. Так что не похоже, что после ноября 2022 года Приват лимиты уменьшал. Если больше 1000 не выдаёт, значит точно карты не кошерные.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 23.03.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Зміни в банківській таємниці
D2 » Суб 16 бер, 2024 14:21
0 768
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 14:21
D2
Finance.ua: Картки з кешбеком 1 ... 63, 64, 65
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
647 158331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 бер, 2024 13:46
ВЕСЕЛЬЧАК У
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » Чет 29 чер, 2023 23:17
7 5312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 бер, 2024 22:33
kalganivka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.