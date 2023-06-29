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Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:38
" Як зняти кредитні кошти без комісії
Відразу розчаруємо: прямо – ніяк.
Кілька років тому це було можливо, але банки швидко прикрили всі лазівки."
Сейчас остался один особый вариант.
Взять в ПУМБе рассрочку - 5000 грн на три месяца.
Комиссия составит примерно 1 грн. Да, одна гривна за три месяца.
Взял 5000 и отдать придётся 5001.
Каждый месяц по 1667 грн погашать, но можно и всю сумму сразу.
Денежка падает на ВсеКарту, откуда её можно:
1. Снять в банкомате.
2. Перевести на любую карту любого украинского банка.
Даже на депозит положить можно.
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Sanyok77
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Додано: Чет 21 бер, 2024 04:31
Искатель написав:
Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.
Ваши карты некошерные.
Я з/п снимаю с орбановской карты дважды в месяц через чужие банкоматы - в основном, примат и сенс.
Примат до 20 тысяч за раз и в день даёт снять. Сенс - не уследил максимальной суммы, но тоже точно больше 1000 грн
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maniachello
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:25
Искатель написав:
Я крайне редко снимаю наличные. Чаще наоборот: пополняю налом карточки. Поэтому не отслеживаю ситуацию прям каждую неделю.
Буду благодарен, если отпишетесь позже, как прошло.
Ну вот скормил приватовскому банкомату сенсовую "Выгоду". Даже через NFC. 20k грн спокойно выдал в один приём. Так что не похоже, что после ноября 2022 года Приват лимиты уменьшал. Если больше 1000 не выдаёт, значит точно карты не кошерные.
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moveton
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