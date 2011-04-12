ПДР України

Hotab написав:Slon_Nosov
Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати..
Це дійсно тупо і це зробили ви.
Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня».
До чого воно?
Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.
Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?
Чи , давайте вгадаю, ви не дружні з арифметикою і «середня швидкість» поняття вам не знайоме?
Я так розуамію ви ніколи не користувались гугл мапою в смартфоні. По прибуттю гугл сам питає чи сподобався маршрут, пише час та середьню швидкість руху. З кожним дописом ви доводите що перетворились на стару людину яка живе минулим досвідом.
Колись ви здавались розумною людиною, а зараз ваше намаганя здаватись розумнішим визиває співчуття...