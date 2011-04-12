ПДР України

Додано: Чет 12 чер, 2025 17:40



Я так розуамію ви ніколи не користувались гугл мапою в смартфоні







Зараз шлях від Ретровіля до Cosmo-мола (11+ км) займає 21 хвилину. Куди ще швидше. В столичному мегаполісі.







Колись ви здавались розумною людиною, а зараз ваше намаганя здаватись розумнішим визиває співчуття...





Ви або неуважні, або вас трохи засліплює ваше бажання похамити))Якщо вам трохи легше чекати сина з війни, коли ви хамите - я не проти)У вас ще є трохи кредиту, я без напрягу читаю ці ваші спроби)Дивіться, якби ви були уважні, то зрозуміли б , що оцепишеться не з-за керма . А саме з інфо Гугл-карти.Тобто мабуть я трохи вмію ними користуватись))Ви або трохи брехливий, або надто заангажований))Рік тому ви щось подібне писали (що раніше я вам був цікавий, а тепер я у вас в ЧС).У мене великі сумніви, що за рік я помолодшав , став вам цікавішим і тому ви мене видалили з ЧС))Тобто або ви брешете про ЧС, або про те що я з роками стаю не розумнішим, або … і це найвірогідніше, в вас говорить ваша злоба і неприязнь))Я не проти її, мені не потрібна ваша любов і я її не шукав і не шукатиму. Тому повернемось до теми , або припинимо це,То я пропоную вам повернутись до моєї пропозиції, поїздити після обнулення бортового компьютора 3-4 дні по Києву (без міжміського трафіку), та переконати себе і за бажаннями всіх інших, що у вас середня по Києву 50-60)).Вірю в вашу чесність, ви не поїдете по шосе заради незрозумілого і непотрібного спору))І принесете покази бортовика))