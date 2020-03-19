Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, анонсував нову податкову ініціативу уряду, яка може вплинути на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-платників єдиного податку.
🚀 Що планується:
Військовий збір для ФОП всіх груп, зокрема: -1,5% від мінімальної зарплати для — ФОП 1-2 групи. — 0,1% від доходу для ФОП 3 групи. Оподаткування деяких операцій з нерухомістю та ювелірними виробами. Мета: Збільшення доходів держбюджету на 44 млрд гривень для покриття оборонних витрат та виконання вимог МВФ.
▪️Єдиний податок для юросіб 3-ї групи збільшать до 18% (зараз 5); ▪️2 і 3 групу ФОП об'єднають в одну. Вони платитимуть податки від 3 до 17% (залежно від сфери); ▪️Єдиний податок виробників продукції с/г буде переглянуто у напрямку збільшення до 18%.
Зміни в податках і правилах для ФОП планують з 2025. Підняття ставок буде поступове – протягом 3 років.
У 2026 році ФОП в Україні заходить у нові податкові реалії: змінюється навантаження через мінімальну зарплату, ЄСВ та військовий збір, а також з’являються ризики підвищеної ставки 15%. У цьому відео розкладаємо все по поличках: єдиний податок для 1–3 груп, звітність, строки та типові помилки, через які підприємці отримують штрафи.
Розберемо:
ФОП 1 група: ставка “до 10%”, орієнтовно ~330 грн/міс, але залежить від рішення місцевої ради.
Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП, печаток та виснажливих звітів? Новий законопроєкт про домогосподарства пропонує саме це! До 8 мільйонів гривень доходу на рік, одна декларація та робота всією родиною. Розказуємо, що зміниться для бізнесу, якщо ухвалять це нововведення.
Ірина_ написав:Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП, печаток та виснажливих звітів? Новий законопроєкт про домогосподарства пропонує саме це! До 8 мільйонів гривень доходу на рік, одна декларація та робота всією родиною. Розказуємо, що зміниться для бізнесу, якщо ухвалять це нововведення.
Тема называется "Податки для ФОП". В ней очень логично выглядит видео, которое не только по основному описанию вообще не про ФОП, но и не содержит ни слова про налоги (ну хоть с кого-то).