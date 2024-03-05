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Finance.ua: Чому зростає біткоїн?
І яких позначок чекати...

Finance.ua: Чому зростає біткоїн? І яких позначок чекати...
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:01

Finance.ua: Чому зростає біткоїн? І яких позначок чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Про причини «булрану» в криптовалюті. Та на які монети радимо звернути увагу
У світі криптовалют навіть непрофесійний спостерігач не може залишитись осторонь феномену біткоїн - цифрового активу, що здатний не тільки зберігати вартість, а й передавати її від особи до особи без посередників при цьому не маючи центрального регуляційного органу.

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D2
 
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