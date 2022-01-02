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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

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Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:06

Re: Банк Альянс

Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:11

  diagnostika написав:Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)

Обратитесь в чат Tab Finance, там присутствует зам.председателя правления банка Бочаров, поможет решить данную ситуацию.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:26

  diagnostika написав:Кидала-банк
Заявили в приложении акционный кэшбэк на онлайн-покупки в Варусе (от 1500 грн) в размере 10%.
Сделал покупку строго в соответствии с требованиями. Начислили стандартный 1%. Обратился в поддержку уже почти неделю назад. "Ждите ответа". При этом стандартный 1% сняли уже.
Очень веселые ребята, но следовало бы им банк переименовать все же, Кидала-банк более соответствует)


БАНКА вже не така, як 8-7 років тому, коли давали дуже гарні відсотки у гривні на місяць 11%, тримав тав великі суми...
у 2024(травень) закінчив 10 річну співпрацю,
4 місяця тому закрили відділеня

що казати? не рекомендую туди заносити гроші взагалі :mrgreen:
prodigy
 
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  #<1 ... 180181182183
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