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Finance.ua: Що не так з іпотекою в Україні
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Або чому варто повчитись у наших західних сусідів. Наприклад, в тій же Польщі
Колись українець міркував: своя стріха — своя втіха. Проте сучасна «стріха» набагато дорожча, ніж солом’яна, — і вона далеко не всім по кишені.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:43
Почитав. В чому суть статті?
Давай я доповню думку "журналіста"?
Треба видавати кредити під 0% і без першого внеску
А постраждалим внаслідок війни- давайте доплачувати за отриманий кредит
Чому журналіст сам не дійшов такої думки - не розумію
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:29
Зарплата: щоб узяти кредит, ви повинні надати документи про «білі» джерела своїх прибутків. Ваша зарплата не може бути меншою, ніж місячний платіж по кредиту (в наведеному прикладі людина повинна заробляти не менше 17 000 грн)
Оце взагалі жорстке введення в оману. "Біла" ЗП має не прост обути більше місячног оплатежу по кредиту, а в рази більша. Навіть те що погодять при співвідношені платежу по кредиту до зарплати в 50% - досить малоймовірно. Варто розуміти, що банк очікуватиме навантаження в 30-40%, якщо більше - то вже сильно зменшує шанси на погодження.
Але, для сімей є можливість брати в розрахунок сукупний дохід чоловіка і дружини. Знову ж таки, тільки "білий"
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Додано: Чет 28 бер, 2024 17:37
Цікаво, як рахували, що до вартості житла додається 35%. При 7% річних за 20 років виходить, що переплатити треба ледь не 100% початкової вартості житла. Але плюс в тому, що це гривневі кредити і тут має вплив інфляція. І, якщо комісія рахується за класичною схемою, виплатити кредит можна раніше, відповідно квартира може вийти дещо дешевше. Можливо ці 35% уже враховують інфляцію
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vitaliy_kobrin
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Додано: Чет 28 бер, 2024 17:59
vitaliy_kobrin написав:Цікаво, як рахували, що до вартості житла додається 35%. При 7% річних за 20 років виходить, що переплатити треба ледь не 100% початкової вартості житла. Але плюс в тому, що це гривневі кредити і тут має вплив інфляція. І, якщо комісія рахується за класичною схемою, виплатити кредит можна раніше, відповідно квартира може вийти дещо дешевше. Можливо ці 35% уже враховують інфляцію
Нормально рахували. В прикладі береться 10 років, а не 20. І так як тіло кредиту щомісяця зменшується, знижується база нарахування %% і самі відсотки. Мало того, вони беруть здорожчання відносно вартості квартири, тобто кредит на суму вартості мінус власний внесок, але порівнюють з вартістю квартири загалом, тому там і справді вийде десь 35% здорожчання порівняно з тим, якби її купили одразу за кеш, без кредиту.
Але ставка в 7% нижче навіть за офіційну інфляцію, тому такий кредит звісно вигідний покупцю
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