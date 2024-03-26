Як цигарки захопили світ?

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
В Україні 31% громадян курить - це статистика за 2022 рік. Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити. Куріння у нашій країні забирає в середньому 130 000 життів на рік. З чого почалась історія цигарки, як цигарки стали такими популярними, епоха електронних цигарок та скільки заробляють тютютнові компанії в Україні?