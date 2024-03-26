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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:31
Як цигарки захопили світ?
В Україні 31% громадян курить - це статистика за 2022 рік. Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити. Куріння у нашій країні забирає в середньому 130 000 життів на рік. З чого почалась історія цигарки, як цигарки стали такими популярними, епоха електронних цигарок та скільки заробляють тютютнові компанії в Україні?
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:33
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:37
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:58
vitaliiangel ні, і ніколи не курила.
Коли з друзями чи знайомими прошу не димити в мою сторону
Додано: Вів 26 бер, 2024 16:13
Re: Як цигарки захопили світ?
Особенно доставляют владельцы всякой хрени в стиле айкосов: ходят там заряжают свои гаджеты, новые модели покупают ))
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