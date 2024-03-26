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Як цигарки захопили світ?

Як цигарки захопили світ?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:31

Як цигарки захопили світ?

В Україні 31% громадян курить - це статистика за 2022 рік. Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити. Куріння у нашій країні забирає в середньому 130 000 життів на рік. З чого почалась історія цигарки, як цигарки стали такими популярними, епоха електронних цигарок та скільки заробляють тютютнові компанії в Україні?

Скільки заробляють тютюнові компанії та як працює пропаганда
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:33

  Ірина_ написав:Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити
Ирина а вы курите?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:37

  vitaliiangel написав:
  Ірина_ написав:Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити
Ирина а вы курите?


Навряд чи. На відео дуже культурна молода дівчина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:58

vitaliiangel ні, і ніколи не курила.
Коли з друзями чи знайомими прошу не димити в мою сторону :)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:13

Re: Як цигарки захопили світ?

Особенно доставляют владельцы всякой хрени в стиле айкосов: ходят там заряжают свои гаджеты, новые модели покупают ))
Andrey2512
 
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