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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:31
Як цигарки захопили світ?
В Україні 31% громадян курить - це статистика за 2022 рік. Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити. Куріння у нашій країні забирає в середньому 130 000 життів на рік. З чого почалась історія цигарки, як цигарки стали такими популярними, епоха електронних цигарок та скільки заробляють тютютнові компанії в Україні?
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:33
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:37
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:58
vitaliiangel ні, і ніколи не курила.
Коли з друзями чи знайомими прошу не димити в мою сторону
Додано: Вів 26 бер, 2024 16:13
Re: Як цигарки захопили світ?
Особенно доставляют владельцы всякой хрени в стиле айкосов: ходят там заряжают свои гаджеты, новые модели покупают ))
Додано: Вів 26 бер, 2024 16:26
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:20
vitaliiangel у Вас міцна сила волі .
Не всім вдається. По своїм спостереженням люди повертаються до цієї звички при стресі.
А стресів у нас надто багато.
Що Вас мотивувало? Як вдалося подолати бажання закурити?
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:25
Andrey2512 абсолютно погоджуюся.
У них стільки точок продажу, що вражає. Досить прибутковий бізнес
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:28
Начал потому что всё окружение курило, начинал с боломорканала и примы. Постепенно перешёл на мальборо. В 2010 начали сильно дорожать сигареты и жаба победила, а переходить на дешёвые не хотелось.. Я потом еще курил в трудные минуты жизни, но уже не системно. Особого желания покурить никогда и не было. Или я не помню. Окружение играет большую роль. Вечеринка или перемена в ВУЗе, все идут курить, а ты сидишь чуть ли не один. Но это преодолевается.
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