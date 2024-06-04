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Як цигарки захопили світ?

Як цигарки захопили світ?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:31

Як цигарки захопили світ?

В Україні 31% громадян курить - це статистика за 2022 рік. Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити. Куріння у нашій країні забирає в середньому 130 000 життів на рік. З чого почалась історія цигарки, як цигарки стали такими популярними, епоха електронних цигарок та скільки заробляють тютютнові компанії в Україні?

Скільки заробляють тютюнові компанії та як працює пропаганда
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:33

  Ірина_ написав:Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити
Ирина а вы курите?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:37

  vitaliiangel написав:
  Ірина_ написав:Коли в країні війна і постійний стрес - то тут важко не закурити
Ирина а вы курите?


Навряд чи. На відео дуже культурна молода дівчина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:58

vitaliiangel ні, і ніколи не курила.
Коли з друзями чи знайомими прошу не димити в мою сторону :)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:13

Re: Як цигарки захопили світ?

Особенно доставляют владельцы всякой хрени в стиле айкосов: ходят там заряжают свои гаджеты, новые модели покупают ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:26

  Ірина_ написав:vitaliiangel ні, і ніколи не курила.
Коли з друзями чи знайомими прошу не димити в мою сторону :)

я курил до 2010 но бросил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:20

vitaliiangel у Вас міцна сила волі 8) .
Не всім вдається. По своїм спостереженням люди повертаються до цієї звички при стресі.
А стресів у нас надто багато.
Що Вас мотивувало? Як вдалося подолати бажання закурити?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:25

Andrey2512 абсолютно погоджуюся.
У них стільки точок продажу, що вражає. Досить прибутковий бізнес :cry:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:28

  Ірина_ написав:Що Вас мотивувало? Як вдалося подолати бажання закурити?
Начал потому что всё окружение курило, начинал с боломорканала и примы. Постепенно перешёл на мальборо. В 2010 начали сильно дорожать сигареты и жаба победила, а переходить на дешёвые не хотелось.. Я потом еще курил в трудные минуты жизни, но уже не системно. Особого желания покурить никогда и не было. Или я не помню. Окружение играет большую роль. Вечеринка или перемена в ВУЗе, все идут курить, а ты сидишь чуть ли не один. Но это преодолевается.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:23

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення:

Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети

Чи курите Ви і якщо так, то чи вираховували темп підняття ціни саме на Вашу марку сигарет протягом останнього року?

Поділіться, будь ласка, в коментарях :wink:
Ірина_
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