Україна готова до системи контролю експорту сільськогосподарської продукції, щоб надати Польщі гарантію.
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Україна готова до системи ліцензування експорту агропродукції до Польщі — міністр
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:30
Україна готова до системи ліцензування експорту...
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Дивися повний текст
Україна готова до системи ліцензування експорту агропродукції до Польщі — міністр
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:30
Правильно було б заборонити імпорт всієї польської агропродукції, а потім іти домовлятися.
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