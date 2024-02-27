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Україна готова до системи
ліцензування експорту...

Україна готова до системи ліцензування експорту...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:30

Україна готова до системи ліцензування експорту...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова до системи контролю експорту сільськогосподарської продукції, щоб надати Польщі гарантію.

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Україна готова до системи ліцензування експорту агропродукції до Польщі — міністр
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:30

Правильно було б заборонити імпорт всієї польської агропродукції, а потім іти домовлятися.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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