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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 12:56

  Hotab написав:
Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .
Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.
Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))
Или износ батарей перекроет профит?))

Взагалі то це шахрайство, і якщо така "схема" з "сонячною" генерацією випливе, то людинка "трошки" полиняє на гроші, а може й на майно з волею, якщо суми будуть чималенькі... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:01

  Hotab написав:Хотя знаю в своем доме людей, купивших батарей на 20 кВт*часов, которые заряжают ее именно ночью, бо дешевле))

Такий собі варіант, зарядка-розрядка за рахунок перетворень дає втрати енергії від 20%-30% за ту ж одиницю енергії, нічний тариф на 50% менший при двозонному лічильнику, економія 20-30%, така собі економія, яка практично не відіб'ється на побутових рівнях споживання. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:08

  Hotab написав:Шутки шутками, а вот еще вопрос.
Условный человек поставил солнечных панелей например еще при пиковых тарифах на зеленую энергию (сейчас же оно явно дешевле для новых владельцев СЭС) .
Потом (сейчас) прикупил аккумуляторов, и этими зимними днями «продает» государству под видом солнечной энергии , ночную из промышленной сети по 2 грн/квтчас.
Профит равен 30 евроцентов минус 2 грн из каждого киловатта батарей)))
Или износ батарей перекроет профит?))


так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще. а если два договора, с одного потреблять, а другой на зеленом тарифе будет продавать, то тут батареи вообще не нужны :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:12

_Mykola_


Взагалі то це шахрайство, і


З т.з. Закону - матусь що так.
З т.з. моралі - є нюанси.
Такий споживач є по суті виконавцем функцій розбитих ГРЕС: нічну зайву енергію забирає , вдень коли дефіцит - віддає.


так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще.


Не знав такий нюанс.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:39

  Hotab написав:З т.з. Закону - матусь що так.
З т.з. моралі - є нюанси.
Такий споживач є по суті виконавцем функцій розбитих ГРЕС: нічну зайву енергію забирає , вдень коли дефіцит - віддає.

Ніт, зелена енергія, то одне, а регулювання то інше.
Різні договори, ціни, обов'язки.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:47

пока только в Ирпене по серым схемам вы имея свою подстанцию можете продавать э.э. тому у кого подстанции нет без какой либо лицензии. РЕС этих потребителей не видит, у них вообще ни с кем договоров нет. Платят налом в осбб, и далее хозяину подстанции. Я видел эти счета, на них есть надпись "оплатить до 5 числа. Должникам подача э.э. будет прекращена без предупреждения". Были митинги с требованием подключить эти дома в рэс напрямую, на что им ответили купите подстанцию тогда и приходите. Вот такие чудеса.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:16

  yama написав:Faceless ще раз - немає на алі нормальних акумуляторів .

yama тут спецконтингент :mrgreen:
Напишіть, шо глянцева синя термоусадка це круто.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:47

  Hotab написав:_Mykola_


Взагалі то це шахрайство, і


З т.з. Закону - матусь що так.
З т.з. моралі - є нюанси.
Такий споживач є по суті виконавцем функцій розбитих ГРЕС: нічну зайву енергію забирає , вдень коли дефіцит - віддає.


так они ж за месяц итоговый баланс считают. взял ночью 1000 квтч, продал днем 800, итого тебе не заплатят вообще.


Не знав такий нюанс.

Остался ты короче без норковой шубы как у наркоторговца с Гарлема
Не всем везёт как сыну Кучмы от бамбасской татарки :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55

  барабашов написав:Остался ты короче без норковой шубы как у наркоторговца с Гарлема
Не всем везёт как сыну Кучмы от бамбасской татарки
шуба с черниговских котов ничем не хуже. норка - доплата за бренд, а по сути обычная крыса.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 16:09

  smdtranz написав:а пробовал ли кто питать технику постоянным током? там то внутри переменка все равно через выпрямитель проходит, так что ей пофиг должно быть.
критично только для той, где двигатели переменного тока стоят

Техника не в курсе, что она чего-то должна сверх паспортных требований. Я в 2022 сподобился прикупить инвертор с "модифицированной синусоидой". Так от него холодильник с его электромотором отлично работал, а компьютерный UPS включаться не хотел. Ещё вспоминается US Robotics Courier с его питанием в 20 вольт переменного тока, хотя откуда в модеме хоть вообще какой-то двигатель? Но нужно именно переменного. По непроверенным слухам - внутри используется для модуляции.

Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В.
moveton
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  #<1 ... 106107108109
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