Додано: Чет 05 гру, 2024 16:09

smdtranz написав: а пробовал ли кто питать технику постоянным током? там то внутри переменка все равно через выпрямитель проходит, так что ей пофиг должно быть.

критично только для той, где двигатели переменного тока стоят а пробовал ли кто питать технику постоянным током? там то внутри переменка все равно через выпрямитель проходит, так что ей пофиг должно быть.критично только для той, где двигатели переменного тока стоят

Техника не в курсе, что она чего-то должна сверх паспортных требований. Я в 2022 сподобился прикупить инвертор с "модифицированной синусоидой". Так от него холодильник с его электромотором отлично работал, а компьютерный UPS включаться не хотел. Ещё вспоминается US Robotics Courier с его питанием в 20 вольт переменного тока, хотя откуда в модеме хоть вообще какой-то двигатель? Но нужно именно переменного. По непроверенным слухам - внутри используется для модуляции.Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В.