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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:26
Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:40
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ти хочеш сказати, що від штатного АКБ в ноутбуці при перегляді фільму буде іти "п'ять-шість Ампер"?
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flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:00
flyman написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Блоки живлення завжди з запасом. Не жере ноутбук 130 Вт, навіть ігровий
в адаптерах должен быть запас по мощности, а в скрученных проводках к внешнему акб нет? там на тех проводах еще потери надо посчитать. в любом случае замер 1А неверный, хотя бы фильм включил и замерял.
Ти хочеш сказати, що від штатного АКБ в ноутбуці при перегляді фільму буде іти "п'ять-шість Ампер"?
фильм в 4к и 640*480 с 60/30fps как бы не одно и тоже. даже мой самый первый ноут в 2001 г тянул какие то фильмы, то ли на 256 то ли на 512 памяти (не помню) и 1 ядре
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Wirująświatła
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