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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 05 січ, 2025 16:25
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Китайцы любят припиздеть.
А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются?
На правду не ображаються))
Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
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Hotab
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Додано: Нед 05 січ, 2025 16:55
Hotab написав: Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Китайцы любят припиздеть.
А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются?
На правду не ображаються))
Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
Вибачаюсь, ви змонтували собі сес чі міркуєте?
Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
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