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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:25

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Китайцы любят припиздеть.


А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются? :mrgreen:

На правду не ображаються))

Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:55

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Китайцы любят припиздеть.


А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются? :mrgreen:

На правду не ображаються))

Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?

Вибачаюсь, ви змонтували собі сес чі міркуєте?
Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
Vadim_
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  #<1 ... 119120121122
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