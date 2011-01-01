RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 120121122123>
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:25

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Китайцы любят припиздеть.


А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются? :mrgreen:

На правду не ображаються))

Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
Hotab
 
Повідомлень: 14006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 16:55

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Китайцы любят припиздеть.


А такие выражения,стало быть,на форуме приветствуются? :mrgreen:

На правду не ображаються))

Що, інвертори з батареями в утіль?)) є-світло))
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?

Вибачаюсь, ви змонтували собі сес чі міркуєте?
Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Vadim_ написав:Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
А чому відразу 10 000 баксів?
Може спробуєте спочатку за 2000-3000 ?
Електрика від цього гіршою не стане
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:36

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Я міркую але ціна у 10000 баксів мене поки стримує
А чому відразу 10 000 баксів?
Може спробуєте спочатку за 2000-3000 ?
Електрика від цього гіршою не стане

Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)
Пересидіти по декілька годин на генераторі мене влаштовує, улітку холодильник у зимку гкотел
але окупність СЕС при теперешній ціні на обладнання - це не знаю чі окупиться , мабуть при єлектричьке и то как с ней в декабре..
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 05 січ, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:41

  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:48

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.

Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет и не закроется?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:54

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.

А звідки брати дешеву ээ? У ДТЕК?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:57

  Vadim_ написав:Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет?


Попробуйте изучить вопрос сами или с помощью того человека,кому доверяете.
У меня есть такой человек. Он мне объяснил просто-"deya это как тойота".
А гарантий вообще нет, даже того что мы завтра проснемся.
Если вас интересует мое мнение- у deya больше шансов дожить до конца войны чем у нас с вами. Еще dayness можно.
Только это все пустое. Не нужно оно вам, не тратьте деньги. ЛБЗ близко, а тикать с инвертором 30 кг и батареей 60кг довольно геморно.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 17:58

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Я не такий заможний щоб купувати дешеві речі (с)


Панели в сраку. Невыгодно
Накопитель на Дейе можно собрать сейчас и за 4,наверное,цены упали. Но уже поздно.

Батареи? Так єто самое дорогое и важное в єтой истории и срок их службы , наведите если знаете кто в Украине даст гарантию на батареи 5 и более лет и не закроется?

Знаю.
Отдельно скажу что нормальная сес 30 кВт окупаеться за менее чем 5 лет .
yama
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9088 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Обмелчав форум , ранніше deye обговорювали там хоч від $2000 старутував цінник за комплект 6кАт інвертор + 5квт/ год акб, а вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ?
Пля я думав тут сидять фінансово успішні люди які вирішутью між сес на 30 чи 50 кВт з вітряками на щоглах 50 метрів в довгосрок , а тут …
От це наприклад https://youtu.be/rSHlF62hur4?si=H5DrhFBaUjcxPffP вартує обговорення панельок на 45 кВт 4 вітряка і таке інше …
yama
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9088 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 120121122123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.