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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 06 січ, 2025 10:55
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Wirująświatła
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Додано: Пон 06 січ, 2025 11:51
Hotab написав:
Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?
а яке середньо добове споживання? бо коли я сам живу в мене під вечір половина 14 квт батареї залишається, а коли дружина з дітьми - то не вистачає однієї, бо все на електриці (крім опалення).
по сонячній генерації можу дати свою статистику наприклад із початку року. бути сонячні дні, були не дуже:
генерація сонця по дням із 1го числа, в квт годинах.
13,16, 3, 3.5, 11 квт вчора. два поля по 7шт 585 панелей, одна на схід інше на підвдень, по 4 квт кожне (теоретичний максимум). зеленого тарифу нема, тому будуть питання утилізації надлишків весною-літом. зараз надлишок іде на опалення/гарячу воду (грію теплоакум на 900 літрів).
на півдні взимку буде краще, тим більше якщо кут трохи збільшити (в мене низький, літній)
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Додано: Пон 06 січ, 2025 11:55
Wirująświatła написав:
відео не дивився, але китайці в ноунейм збірки запихують самі херові нерівномірні комірки. а одна крива комірка може вбити всю збірку. тому або купляти брендове (типу дейе, пілонтеч і тд) або збирати самому із комірок які перевірив.
краще зібрати. ціна якість виходить топова. менше 100 дол за квт год ємності
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Додано: Пон 06 січ, 2025 12:02
trololo
а яке середньо добове споживання?
Ну наприклад 10 (7-8 вдень і 2-3 вночі). Технічно вдень енергія вся з сонця , вночі з батареї.
Я так зрозумів самі панелі зараз коштують 200-300 євро за кіловат енергії? І при наявності ВЖЕ інвертора і батареї, додаткові витрати не шалені???
Це все фантазії насправді. Як я зад грію десь на березі моря в Португалії. Де багато сонця і невеличкий будинок на 80 метрів з сонячними панелями 😅😅
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Додано: Пон 06 січ, 2025 12:24
Hotab написав:
Ну наприклад 10 (7-8 вдень і 2-3 вночі). Технічно вдень енергія вся з сонця , вночі з батареї.
в 16-00 захмарилось і генерація мала. 5 квт не вистачить запасу щоб відчувати себе комфортно із такими лімітами споживання. ставте 14-15квтгод (280-314 ампер) і точно вистачить. або додайте в паралель ще 5 квт
панелі подешевшали, почали безмитні контейнери прибувати плюс китайці нові моделі клепають, ефективніть росте, вже 23 % подолали в масс маркеті.
зараз ціна на них смішна, 100 баксів за 585 хорошу панель в наявності в Україні (опт 80 баксів здається). 700 баксів на стрінг 4 квт (хоча там накладні витрати високі - кріплення, кабель, робота по монтажу, заземлення, бокси захисту). але дешевше бензинового генератора так точно
інвертор та батарея це 70% витрат. але монтаж різний і буває дорогий. якщо для автономності то 5 квт год акум це малувато. можна самому зібрати 15 квт за 1200 дол плюс мінус.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:02
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