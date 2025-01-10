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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 122123124125 Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59 2587715 написав: yama написав: Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають . Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них

який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США.

мова конкретно про Алі експресс який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США. yama Повідомлень: 4931 З нами з: 12.08.17 Подякував: 9092 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04 yama написав: 2587715 написав: yama написав: Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають . Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них

який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США.

мова конкретно про Алі експресс який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США. може тому що з США може тому що з США Востаннє редагувалось 2587715 в П'ят 10 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Повідомлень: 16 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:07 Faceless написав: 2587715 написав: yama написав: Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають . Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум 2587715

Повідомлень: 16 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 122123124125 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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