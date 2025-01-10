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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59
2587715 написав: yama написав:
Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США. мова конкретно про Алі експресс
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04
yama написав: 2587715 написав: yama написав:
Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США. мова конкретно про Алі експресс
може тому що з США
Востаннє редагувалось 2587715
в П'ят 10 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:07
Faceless написав: 2587715 написав: yama написав:
Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:42
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5809257:yama"]Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум[/quote]От якраз саме акуми приходили без проблем взагалі, інвертори теж. Зараз перевірити опис не зможу вже, але не тільки я замовляв, ні в кого зі знайомих не було проблем.
Затик є з кількома посилками з Алі з кінця листопада-початку грудня, причому незалежно від того, інвертори-акуми чи ні - скоріше наклався бардак чорної пʼятниці
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