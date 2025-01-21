RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59

  2587715 написав:
  yama написав:Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них

який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США.
мова конкретно про Алі експресс
yama
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9095 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04

  yama написав:
  2587715 написав:
  yama написав:Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них

який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США.
мова конкретно про Алі експресс
може тому що з США
Востаннє редагувалось 2587715 в П'ят 10 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 25.12.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:07

  Faceless написав:
2587715 написав:
  yama написав:Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .

вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 25.12.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:42

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

2587715 написав:
  Faceless написав:
2587715 написав:вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум
От якраз саме акуми приходили без проблем взагалі, інвертори теж. Зараз перевірити опис не зможу вже, але не тільки я замовляв, ні в кого зі знайомих не було проблем.
Затик є з кількома посилками з Алі з кінця листопада-початку грудня, причому незалежно від того, інвертори-акуми чи ні - скоріше наклався бардак чорної пʼятниці
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35682
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8122 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:16

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/neruho ... s8sJ2obw6g
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21423
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:44

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

хтось знає яка ціна метра?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21423
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7335)
21.01.2025 22:44
Ощадбанк (953)
21.01.2025 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.