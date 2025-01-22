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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:59
2587715 написав: yama написав:
Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США. мова конкретно про Алі експресс
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:04
yama написав: 2587715 написав: yama написав:
Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
який рік місяць тому отримав останній інвертор за алі експресс і вчора отримав АКБ з США. мова конкретно про Алі експресс
може тому що з США
Востаннє редагувалось 2587715
в П'ят 10 січ, 2025 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:07
Faceless написав: 2587715 написав: yama написав:
Якщо хтось планував замовити китайський інвертор з aliexpress раджу почекати , бо останніх два місяці по якійсь дивовижній причині вже куплені\замовлені\оплачені інвертори не приїзжають .
вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:42
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:вже рік. Митниця забороняє впускати аккуми і всі інші приблуди для аварійного живлення - дуже багато пожеж з-за них
Це брехня, і акуми і інвертори ходили без проблем, і з Китаю і з європейських маркетів
Можливо деякі посилки проскакують коли в описі не написано конкретно що це саме аккум
От якраз саме акуми приходили без проблем взагалі, інвертори теж. Зараз перевірити опис не зможу вже, але не тільки я замовляв, ні в кого зі знайомих не було проблем.
Затик є з кількома посилками з Алі з кінця листопада-початку грудня, причому незалежно від того, інвертори-акуми чи ні - скоріше наклався бардак чорної пʼятниці
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Faceless
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:16
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Унуноктий
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:44
хтось знає яка ціна метра?
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Унуноктий
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Додано: Сер 22 січ, 2025 00:14
2587715
Аккумуляторы пускают, каждую неделю заказываю литий-ионные и литий полимерные, отдельными элементами/банками (для дронов и сопутствующего оборудования)
Там и написано все и наклейки опасный груз с кодом, все как положено
С инверторами китайскими проблема была в другом, там всё, что с мая 2024 года выпущено было с браком и сгорело/сгорит в ближайшее время, благо китайцы многим высылают платы управления под замену, но это не поможет тем у которых полностью выгорели инверторы, БМС и даже батареи, а таких уже тысячи.
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NDV
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Додано: Сер 22 січ, 2025 12:38
NDV написав:2587715
Аккумуляторы пускают, каждую неделю заказываю литий-ионные и литий полимерные, отдельными элементами/банками (для дронов и сопутствующего оборудования)
Там и написано все и наклейки опасный груз с кодом, все как положено
С инверторами китайскими проблема была в другом, там всё, что с мая 2024 года выпущено было с браком и сгорело/сгорит в ближайшее время, благо китайцы многим высылают платы управления под замену, но это не поможет тем у которых полностью выгорели инверторы, БМС и даже батареи, а таких уже тысячи.
ну не всі інвертори проблемні, а лише клони PowMr (їх багато під різними назвами) і лише деякі моделі 6.2 10.2 і ше якісь точно не памятаю
я влітку замовив 6.2 повмр на алі за 300 баксів, слава Богу китаєць не відправив. взяв дею і горя не знаю
на олх по запиту powmr 6.2 15 сторінок пропозицій
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:24
куку что по H2O?
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Унуноктий
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Додано: Чет 23 січ, 2025 00:54
Унуноктий написав:
куку что по H2O?
Ку-ку, оранжевая пелена перед глазами? Как тема называется?
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