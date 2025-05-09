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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 23 січ, 2025 02:06
Унуноктий написав:
куку что по H2O?
херова, пришлось ставить колонну 1054 і засипку фільтронс х5
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trololo
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Додано: Чет 06 лют, 2025 17:27
кому цікаво, реальна статистика по панелям в київській області.
два поля по 4 квт (схід і південь), інвертор 6 квт, дало за січень десь 150 квтггод. зеленого тарифу нема, власне споживання за цей час склало 350 квт (бойлер). надлишок 200 квт завдяки 15 квтгод батарейці та хитрим функціям інвертора, куплявся виключно по нічному тарифу, от така математика. самий несприятливий місяць, цікаво що буде в березні-квітні, бо взимку східне поле дуже мало дає.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:51
Щось тема заглохла. Вже не готуємося? Всі готові?
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alibob
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