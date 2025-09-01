RSS
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 02:06

  Унуноктий написав:куку что по H2O?


х******, пришлось ставить колонну 1054 і засипку фільтронс х5
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 17:27

кому цікаво, реальна статистика по панелям в київській області.
два поля по 4 квт (схід і південь), інвертор 6 квт, дало за січень десь 150 квтггод. зеленого тарифу нема, власне споживання за цей час склало 350 квт (бойлер). надлишок 200 квт завдяки 15 квтгод батарейці та хитрим функціям інвертора, куплявся виключно по нічному тарифу, от така математика. самий несприятливий місяць, цікаво що буде в березні-квітні, бо взимку східне поле дуже мало дає.
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:51

Щось тема заглохла. Вже не готуємося? Всі готові?
  alibob написав:Щось тема заглохла. Вже не готуємося? Всі готові?

Та что-то простаивает готовность. Уже середина июля. Как и прошлым летом, ГЭС разрушены, АЭС на профилактике. При этом электричество в розетках не исчезает, хотя должно бы часов на 16 в сутки. Чудеса.
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 13:37

  moveton написав:
  alibob написав:Щось тема заглохла. Вже не готуємося? Всі готові?

Та что-то простаивает готовность. Уже середина июля. Как и прошлым летом, ГЭС разрушены, АЭС на профилактике. При этом электричество в розетках не исчезает, хотя должно бы часов на 16 в сутки. Чудеса.


То всі ж на аккумах, павербанках, сонячних станціях. Накупляли раніше, тепер користуються.😁
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 13:38

  moveton написав:
  alibob написав:Щось тема заглохла. Вже не готуємося? Всі готові?

Та что-то простаивает готовность. Уже середина июля. Как и прошлым летом, ГЭС разрушены, АЭС на профилактике. При этом электричество в розетках не исчезает, хотя должно бы часов на 16 в сутки. Чудеса.

Когда-то я сказал что блэкауты чудесным образом исчезнут с поднятием цены, на меня тут накинулись аналитеги. Бабло делает чудеса. Может кто забыл как в марте - мае 2022 вдруг исчезло топливо с заправок, сразу и везде, а потом так же внезапно появилось, тоже везде и сразу, но по новой цене конечно.


При этом каким то чудом сжиженный газ не исчезал. Продавцы газа в этой картели не участвовали, поскольку газовых хранилищ особо нет, а хранить его в газовозах затратно.
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 13:47

Наша постійна рубрика «Чюдом і Чюдєсним образом.. «

Wirująświatła
Відсутність знань і аналітичних здібностей породжує конспірологію.
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:Бабло делает чудеса

Да, пишут, что с баблом стало отлично: "Україна у серпні стала лідером в Європі за ціною електроенергії" Страна богатых людей, однако. Могут себе позволить покупать в 5 с лишним раз дороже, чем во Франции. Походу, когда 35 лет назад нам обещали, что Украина станет второй Францией, именно это имели в виду.
