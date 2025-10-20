RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:36

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  moveton написав:вначале Интернет, как то, без чего и часу нельзя, а только потом пожрать.


зараз без інтернету шматок в горло не лізе :D а насправді просто із електричних послуг інтернет та освітлення це саме просте до резерву, що можна вирішити умовно павербанками карманними
Особливо оптику
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:50

Ви смієтесь, який ще бойлер в блекаут? :lol:
В мене ці станції (великі) працюють кожного дня. Анкер 757 мікрохвильова за день висаджує на 20-30% в середньому. На Bluetti ac180p сидить електрочайник, 2-3 рази на день, то також в такому ж районі. Це за день - з 7.00 до 23.00, вночі підзарядка. Якщо при відсутності світла накинути ще холодильник, то якраз на 1.5 доби має вистачити, холодильник же не постійно маслає, а зараз прохолодно і ще менше холодить. Якщо є газ, то ще краще, можна воду закип'ятити і щось приготувати. Якщо б жив в своєму будинку, то може б і замастирив станцію на 10-15 кВт на все. А так великої необхідності в квартирі немає.
  trololo написав:ну і зручність+безпека із зарядними станціями такая собі

Як раз навпаки, так зручно і безпечно. Точно безпечніше, ніж саморобна.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 20 жов, 2025 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 16:53

  trololo написав:
  smdtranz написав:trololo

отдельное помещение котельной со звукоизоляцией, трубы под землей, плюс заливается не вода, а антифриз. 12% этиленгликоля и замерзание наступает при -15.


а ви працювали колись із гліколем? я да... гемор лютий

генчик працює 3-4 години, як ви з радіатора та вихлопної знімите таку потужність? на вулиці в мороз? в генчику гріється все, а не тільки камера згорання. просте питання - площа теплообмінника і швидкість теплоносія, дельта. якщо все прикинути, то стає зрозуміла безперспективність ідеї. тому до цього часу ніхто не придумав робити гену із тепловідводом..

в каміні якщо сильно відбирати тепло від димоходу, страдає тяга і починаються проблеми із конденсатом..
короче не треба придумувать лісапет. для електрики (дорогої) генчик. для опалення без електрики/газу - тепловий насос або котел/камін.


так речь не об отоплении электричеством, просто снимать с генератора тепло как приятный бонус к обычному отоплению.
то есть сходу цена киловатт-часа с генератора доходит до 20-22 грн. но если тепло забираем на отопление, то получаем еще экономию на газе. то есть итоговая цена на электричество становится не такой большой, и ВОЗМОЖНО становится в целом приемлемым использование генератора как источника электричества в те дни, когда нет солнца (вместо сетевого).
понятно что и панелей надо побольше, и инвертор и аккумы. но если говорить про полную автономность, то генератор необходим. ну и тепло с него забирать на общие нужды, зачем добру пропадать.
основное отопление конечно на чем угодно: пропан, дизель, пеллеты, дрова… и тд
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:08

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Striker написав:Ви смієтесь, який ще бойлер в блекаут? :lol:
В мене ці станції (великі) працюють кожного дня. Анкер 757 мікрохвильова за день висаджує на 20-30% в середньому. На Bluetti ac180p сидить електрочайник, 2-3 рази на день, то також в такому ж районі. Це за день - з 7.00 до 23.00, вночі підзарядка. Якщо при відсутності світла накинути ще холодильник, то якраз на 1.5 доби має вистачити, холодильник же не постійно маслає, а зараз прохолодно і ще менше холодить. Якщо є газ, то ще краще, можна воду закип'ятити і щось приготувати. Якщо б жив в своєму будинку, то може б і замастирив станцію на 10-15 кВт на все. А так великої необхідності в квартирі немає.
  trololo написав:ну і зручність+безпека із зарядними станціями такая собі

Як раз навпаки, так зручно і безпечно. Точно безпечніше, ніж саморобна.
Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце.
Інтернет має окремий ДБЖ.
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:10

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Striker написав:Якщо при відсутності світла накинути ще холодильник, то якраз на 1.5 доби має вистачити, холодильник же не постійно маслає, а зараз прохолодно і ще менше холодить

Т.е. запитывать холодильник от акков на практике не доводилось? Рекомендую всё таки, если не практически подключить, то хотя бы ваттметр воткнуть и посмотреть сколько он в сутки насчитывает. При всём непостоянстве холодильник - это сравнительно крупный потребитель. В квартире же, небось, хотя бы +18 есть?
moveton
  moveton написав:Т.е. запитывать холодильник от акков на практике не доводилось? Рекомендую всё таки, если не практически подключить, то хотя бы ваттметр воткнуть и посмотреть сколько он в сутки насчитывает. При всём непостоянстве холодильник - это сравнительно крупный потребитель. В квартире же, небось, хотя бы +18 есть?

Від станції - це не від аків чи шо? :lol:
Станція показує споживання, лол. В мене холодильник спочатку 110-115 Вт споживає, потім сповзає до 100 Вт (з урахуванням втрат інвертора). Хай в середньому 105 Вт/год * 10-12 годин.
В квартирі зараз вдень без опалення 21-22 градуси (вночі обігрів 1 кВт), взимку 24-25 градусів.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:43

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Striker написав:Від станції - це не від аків чи шо? :lol:
Станція показує споживання, лол. В мене холодильник спочатку 110-115 Вт споживає, потім сповзає до 100 Вт (з урахуванням втрат інвертора). Хай в середньому 105 Вт/год * 10-12 годин.

От станции - это от акков. Но не подключить и посмотреть потребление в течение пары минут (кстати, если он no frost, то при размораживании конденсатора он все 700 Вт жрёт), а посмотреть за сколько времени он ту станцию высадит.

  Striker написав:В квартирі зараз вдень без опалення 21-22 градуси (вночі обігрів 1 кВт), взимку 24-25 градусів.

Как для холодильника, жарища. Было бы +10, ещё была бы экономия. А при такой температуре думаю, что вышеперечисленных станций только на холодильник 1.5-2 суток и хватит.
moveton
