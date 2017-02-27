budivelnik написав:Лад Головним критерієм адекватності зарплати - є відсутність плину кадрів. В мене він відсутній.
Адекватность зарплаты понятие неоднозначное. Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів. Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть. При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
ЛАД написав:Адекватность зарплаты понятие неоднозначное. Она может быть адекватной в том отношении, что в других местах она примерно такая же. При этом не будет плину кадрів. Думаю (уверен), у вас как у опытного и умного хозяина так и есть. При этом она вполне может быть не адекватна росту цен.
Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
В бізнес-плані підприємця нема пункту «зробити щасливими своїх найманих працівників» ))) Зарплату платять не щоб покрити витрати працівника, які раптом зросли. А щоб утримати його у себе, не втратити до конкурентів (якщо він звичайно треба) 😅
Верно. Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности. Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы". "В борьбе обретёшь ты право своё". Это, кстати, был лозунг не большевиков.
Не такое уж неоднозначное. Да, она в зависимости от стороны определяется разными путями. Для работодателя - это когда работники не разбегаются. А для работника - чтобы на потребности хватало. Но ведь нельзя, чтобы вторая превышала первую. Как раз только по "в других местах она примерно такая же" (это тоже важный ориентир, но скорее необходимый, чем достаточный) не получится. Если у всех в какой-то сфере будут платить так, что только ноги протянуть, то работники при всей человеческой лени переквалифицируются. А работодатели будут ныть, что работника не найти, как это уже делают для рабочих специальностей.
А если так во всех/многих сферах (а примерно так и есть)? Не все могут/способны стать айтишниками. И если вдруг их станет слишком много, то у них зарплаты упадут до такого же уровня. И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли. А работодатели, вроде как, уже ноют. Но сильно повышать зарплаты они тоже не могут. Им тогда и самим не хватит.
P.s. Фразу "нельзя, чтобы вторая превышала первую" не очень понял. Какая вторая и какая первая?
>>> Не все могут/способны стать айтишниками. Так и не нужно - для роста x2 достаточно в условные плиточники/сварщики пойти.
>>> Какая вторая и какая первая? Зависимости: работника и работодателя.
По-порядку. Т.е. вторая - это уровень выживания. Если в слишком многих сферах так, тогда голодный бунт тех, кто не мигрировал в более благополучные страны. Но глядя на то, как люди ухитряются реально жить на минимальную ЗП или чутка побольше, кажется, что до него некоторый запас экономической прочности ещё есть.
ЛАД написав:И не все "поместятся" в высокооплачиваемые специальности и отрасли.
Тут смотря что считать высокооплачиваемостью. Если относительно текущего медианного уровня, то "не поместятся" чисто математически. На то он и медианный. А вот для удовлетворения базовых потребностей пирамиды Маслоу можно и уложить. В конце концов даже сейчас украинский городской бедняк живёт лучше, чем древнеримский патриций. Тут, правда, ещё большая заслуга остатков социализма. Подозреваю, что если отменить коммунальные субсидии в том числе и скрытые вроде особой цены на электроэнергию для физиков, и безжалостно отключать услуги неплательщикам, то может и до бунтов дойти.