Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:41
won
Єдина проблема наразі - це, напевно, знайти нормальні котли - бо зараз, схоже, дуже мала пропозиція адекватних (шоб без електроніки). Але думаю, все ж якщо поставити таку собі задачу, то знайти можна.
Ви ж мабуть здогадуєтесь про призначення насосу в системі опалення? Якщо ні, я відповім.
Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки) , а гаряча не застоювалась в зоні горіння, а йшла в кімнати, які треба обігріти.
Що це дає? Вищий КПД котла.
Бо чим більша «дельта Т» між зоною горіння і водою в самому котлі , тим краща теплопередача.
Додано: Суб 08 лис, 2025 15:15
won написав:
Датчики СО - надійні, механічні (внутрі котла, його неможливо запустити, якщо тяги нема).
На "али" механических датчиков СО - не встречал, лишь электрохимические, сроком жизни в 3 года (из описаний).
Додано: Суб 08 лис, 2025 15:57
циркуляційний насос бере умовно 30 ватт на годину - таке споживання взагалі не проблема резервувати батарейкою. контроллер горіння, який керує подачею повітря бере 3-5 ватт. в газових котлах трохи більше, але все одно не критично.
Додано: Суб 08 лис, 2025 15:58
Hotab написав:
Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки)
трохи поправлю, не максимально холодна, а оптимальна, в районі 55 градусів (для твердотопа чи каміна), щоб не було конденсації та інших поганих ефектів. в мене контролер горіння який керує насосами підтримує теплообмінник в котлі на 62-67 плюс мінус, до 40 насос не включається. клапан антиконденсаційний, який пускає контур на малий круг до досягнення 50 чи 55 градусів, не памятаю. одно разу не було живлення на насосі, і після 90 градусів по воді в каміні включився аварійний режим.
Додано: Суб 08 лис, 2025 16:12
З 13.30 до 20.30 (прогноз) . Таких планових перерв ще не було.
