Єдина проблема наразі - це, напевно, знайти нормальні котли - бо зараз, схоже, дуже мала пропозиція адекватних (шоб без електроніки). Але думаю, все ж якщо поставити таку собі задачу, то знайти можна.
Ви ж мабуть здогадуєтесь про призначення насосу в системі опалення? Якщо ні, я відповім. Основна мета - щоб в зону горіння постійно надходила максимально можлива холодна вода (з обратки) , а гаряча не застоювалась в зоні горіння, а йшла в кімнати, які треба обігріти. Що це дає? Вищий КПД котла. Бо чим більша «дельта Т» між зоною горіння і водою в самому котлі , тим краща теплопередача.
циркуляційний насос бере умовно 30 ватт на годину - таке споживання взагалі не проблема резервувати батарейкою. контроллер горіння, який керує подачею повітря бере 3-5 ватт. в газових котлах трохи більше, але все одно не критично.
трохи поправлю, не максимально холодна, а оптимальна, в районі 55 градусів (для твердотопа чи каміна), щоб не було конденсації та інших поганих ефектів. в мене контролер горіння який керує насосами підтримує теплообмінник в котлі на 62-67 плюс мінус, до 40 насос не включається. клапан антиконденсаційний, який пускає контур на малий круг до досягнення 50 чи 55 градусів, не памятаю. одно разу не було живлення на насосі, і після 90 градусів по воді в каміні включився аварійний режим.