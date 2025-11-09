Faceless
От максимально холодна вода і надходить самотіком. Перевірено на практиці: при увімкненому насосі в обратці йде тепленька, на пасиві - дійсно холодна. А я ще й поясню, чому так: бо гаряча вода самотоком виходить з котла і витискає холодну із труб назад в котел. Але робить це не так швидко, як насос, тому вода найповніше віддає тепло в хату, а аж потім вертає в котел.
Втім, саме застоювання води в мережі ніколи не відбувається, бо її витискає тепла, яку витискає ще гарячіша, яка йде з котла. Теплоносій постійно в русі в пасивній системі.
А? Який контролер? Я ж пояснюю - в мене котел повністю без електроніки, все аналогове внутрі. Повітря подається, пардон за тавтологію, з повітря - яка ще така додаткова система подачі повітря? Газові колонки колись бачили? Оце такий же і котел.
Проблема тепер - знайти такі котли без електроніки. Хто підкаже, де шукати? Це був якийсь український виробник.
Про датчик СО - це маю ввиду той, що встановляний у самому котлі. Якщо тяги нема, він автоматично гасе котел.
Омг... Ну з газовим котлом такого ніколи не відбудеться, бо там же термостат стоїть: на яку температуру виставив - до якої воду і гріє, а після того полум'я гасне, лишається тільки фітіль. Тобто якщо навіть забути відкрити контур на хату, в котлі нагріється до заданого рівня, і потухне, лишиться фітіль. Температура впаде нижче - увімкнеться знов. Повністю механічна і електронезалежна система.
Дров'яним котлом (який паралельно підключений) звісно, можна розкочегарити і там до 70 градусів... Але до 90 ніколи не вдавалось ні на пасиві, ні на насосі - все ефективно йде в хату (звісно, якщо не перекрити пасив та на активній гілці вимкнути насос, і почати кочегарити дров'яним).
А на газовому термостат виставляний на 40-45 градусів на виході. Якщо взимку не вистачає - можна підняти до 50. Це температура теплоносія в радіаторі котла. Більш ніж достатньо. В хаті 18-20 градусів.
Ну тобто якщо по-дурному спроектувати контур опалення - то, звісно, текти само нічого не буде. Але якщо все адекватно закласти, то все абсолютно чудово працює. І, що нині актуально - повністю електронезалежно. Саме тому тільки таку систему і розглядаю на майбутнє, в новий будинок.
Головне зараз - де нині знайти котли без електроніки. Де виставив термостат, запалив газ і забув. Реально забув. Коли треба, саме підпалює і горить, коли треба - тухне. Запалив восени, потушив навесні. Кайфую від поточного котла, але де взяти ще таких.
добре коли є газ, але є він не у всіх. теплу підлогу можна гріти вже від 28-30 градусів подачі, гравітаційній треба висока температура, товсті та криві труби, великі радіатори. це як камін сучасний і дідова грубка.
забезпечення живлення насоса це не проблема, і не причина відмовлятися від низькотемпературної теплої підлоги
Ну не сказав би, що 40 градусів - це висока температура, але все інше саме так і є. І цілком підходить.
Ок, якщо з насосом питання лише в заживленні там до 100 Вт потужності (ну і пусковий х3), то про що йдеться в розмовах, де люди там купляють системи по кілька кВт, щоб при відсутності е/е запустити чи підтримувати роботу котла? Мені треба, якщо вже і зі 100Вт насосом, але щоб сам котел був електронезалежний. Такі є? Поділіться, будь-ласка.
Системи на кілька кВт купують не тільки для котла, от і вся таємниця
ну наприклад мій електро котел дає подачу в районі 28-30 градусів, тому 40 це багато. якщо вже є хата із грубкою та гравітаційною СО звичайно не треба її ломати. але в новому будівництві з нуля ви ж так робити не будете?
про насос 100 ват ви перегнули, в більшості випадків це 20-40-60 ват. пускових струмів нема в циркуляційниках, це ж не скважина і не компресор холодильника.
до речі існують насоси (дорогі) які беруть від 3-4 ват на першій швидкості (wilo pico). по газовим котлам не підскажу, не шарю. але батькам до 20 ти річного вісмана купляв бесперебойку (якою вони не користуються бо котел може працювати на макс потужності коли є світло, його не треба як ТН чи ТТ чи камін постійно кочегарити і безпека інша, ви праві тут на 100%.
дивіться, вам все одно треба світло, інтернет, компутер якись. тому без резервувавння електрики імхо вже ніяк. в газових котлах не шарю, знаю лише що сучасні конденсаційні мають дуже великий ККД
можу розказати про опалення сучасним каміном, як основним джерелом тепла (того року електро котел взагалі не вимкав), маю досвід. газовий балон є але він для приготування їжі, щоб економити батарейку, коли буде зовсім тяжко (ще не тяжко). можу розказати про теплоакумуляцію (в бетон фундаменту та в кубовий водяний бак), можу про самопальну приточно витяжну вентиляцію із рекуператором, чи про низькотемпературну систему опалення (яка працює до 30 градусів. можу про контроллер горіння розказати, про піролізне тривале горіння і температури димових газів, про розрахунок тепловтрат і реальної потужності топки. і про перетоп
trololo
Цікавіше про виробництво енергії сонця))
Коли його майже нема.
Про експерименти з кутами нахилу панелей (якщо проводив) в зимовий період, коли вертикально навіть ефективніше (кажуть) ніж горизонтально.
теж маю досвід. кажуть що в таку погоду як зараз найкраще себе показують панелі N-type. в мене наче не такі, нажаль (коли купляв не знав це), плюс я неправильно обрахував кількість панелей в стрінг (трохи не додав). прямо зараз стрінг 4квт (7 шт 585) дає 300 ват при напрузі 300В. думаю додати ще по 3 шт N type 430 ВТ. боявся по перенапрузі в зимній сонячний день, але більше 380 вольт не бачив. а можна до 500В не боятись за інвертор.
кути я не міняю, панелі лежать на даху трохи менше 30 градусів. коли розсіяне сонце як зараз, це не має значення. а так то на зиму треба більші кути, але тоді влітку буде не на максимумі
