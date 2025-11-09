|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
тему
тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:42
Faceless написав:
Докупив якраз недавно
Как говорится, кинжал хорош для того, у кого он есть.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 960
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 лис, 2025 15:44
Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Ну у вас запас енергії 10 квтгод на борту, кондиціонеру можна нарізати пару квтгод . І закачати 6 кВт тепла в хату
Вже був блекаут 16 годин, саме на такі перспективи (до доби) і ставив, то це впритик буде і без кондиціонера на довгі відключення. Завжди можна просто тепліше вдягнутися. Я і при 12 градусах в хаті якось жив і нічого
У нас власна котельня у будинку, у якої є генератор, я більше на це розраховую.
Доречі, за замовчуванням стоїть вимкнення на 20% заряду батареї, можна трохи понизити, але в нуль все одно краще не розряджати, тож 10 кВт*год це в реальності 8-9 доступних
У вас гібридний сонячний інвертор + набір АКБ? Якщо не секрет, то яка напруга АКБ і інвертора, потужність, який шум при навантаженні 1.5-2 кВт і при зарядці? За скільки заряджаються акуми умовно від 20% до 100? Думаю може зібрати резерв до своїх зарядних станцій.
Striker
- Форумчанин року
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3683 раз.
- Подякували: 5919 раз.
Профіль
