|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:59
Hotab написав:
Ну наче потроху менші періоди відключень , і менша їх кількість. Але ж ще навіть не початок зими..
Есть мнение, что как раз в том и проблема, что ещё не зима: отопление ещё не включили, но несознательным элементам стало холодно раньше, чем через пару недель после понижения температуры ниже 8 градусов. Скоро проверим. У меня мама заранее паникует, что кацапы только и ждут включения ТЭЦ, чтобы по ней врезать
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6172
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Чет 13 лис, 2025 17:33
Как по мне отопление реально можно было как минимум до сейчас не включать.Окна круглые сутки на проветривание открыты стоят так как жарко.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1551
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|