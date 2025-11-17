Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
UA написав:Мене всеж таки цікавить БУ комірки LiFePO4 (які в більшості українців) працють? чи не дуже?
Не понятен вопрос. Любой аккум после первого же подключения к чему-то ставится б/у. Работает. С возрастом и количеством проделанных циклов, разумеется, ёмкость падает. Может и совсем банка из строя выйти. Я так одну говносборку уже выкинул. С какой скоростью идёт ухудшение зависит от качества банки. Я не знаю какого они качества у большинства.
А ремонт зарядных станций - это вообще не про аккумы должно бы быть. Хотя может у него и услуга замены акка есть и так популярна, чтобы квартиру покупать. Но зарядная станция - это частный случай UPS, а раньше мастера по их ремонту не так, чтобы олигархически зарабатывали.
Більшість прямокутний LiFePO4 комірок в Україні це глибоке БУ десь 2015-2018 років випуску яке зняли з парохода чи літака відправили в Китай на утилізацію, де перепакували в яскраву сині плівку, приварили точечною сваркою нові шпильки для болтів та продали. В зарядній станції може вилитіти запчастина за 50 центів, а за ремонт візьмуть половину вартості станції, це якщо клієнт гарно кланявся перед майстром і згоден почекати в черзі пару місяців.
UA написав:[ Більшість прямокутний LiFePO4 комірок в Україні це глибоке БУ десь 2015-2018 років випуску яке зняли з парохода чи літака відправили в Китай на утилізацію, де перепакували в яскраву сині плівку, приварили точечною сваркою нові шпильки для болтів та продали. .
Он там даже единицы выдержать не может. Если у него инвертор потребляет 50 Вт в час, значит инвертор у него на 7.2 кВт/ч, а не 7.2 кВт. Про потери в 20% на инвертировании правда.
Ну так LiFePO4 слід залишати 20%, а не 5% як він каже. Мене всеж таки цікавить БУ комірки LiFePO4 (які в більшості українців) працють? чи не дуже? Чому питаю. Дзвонить мені колишній орендар в дешевому сегменті (майстер по ремонту ноутбуків та ін. ) та питає про купівлю 3к квартири з ремонтом в популярному районі... Маючи уявлення про його доходи питаю - Ти в ТЦК влаштувався? Каже на ремонті зарядних станцій піднявся...
А ви їх продавали, чи звідки у вас оцінка, що 90% це б/в?
UA написав:Ну так LiFePO4 слід залишати 20%, а не 5% як він каже. Мене всеж таки цікавить БУ комірки LiFePO4 (які в більшості українців) працють? чи не дуже? Чому питаю. Дзвонить мені колишній орендар в дешевому сегменті (майстер по ремонту ноутбуків та ін. ) та питає про купівлю 3к квартири з ремонтом в популярному районі... Маючи уявлення про його доходи питаю - Ти в ТЦК влаштувався? Каже на ремонті зарядних станцій піднявся...
А ви їх продавали, чи звідки у вас оцінка, що 90% це б/в?
При першому та другому блекаутах продавав. призматичні (прямокутні) так, абсолютна більшість перепаковане БУ. Код на комірці теж підробляють.
Зайшов на сайт українського постачальника з іменем По всім позиціям заоізофофата - Немає на складі Лише перемички є.
Он там даже единицы выдержать не может. Если у него инвертор потребляет 50 Вт в час, значит инвертор у него на 7.2 кВт/ч, а не 7.2 кВт. Про потери в 20% на инвертировании правда.
у хорошого інвертора типу Deye втрати в районі 5%, можуть трохи зрости від роботи на макс потужності (це рідко). але взимку це не втрати, якщо інвертор стоїть в опалювальному приміщенні. в мене наприклад стоїть під рекуператором ПВВ а влітку пох, бо є надлишок сонця
UA написав:призматичні (прямокутні) так, абсолютна більшість перепаковане БУ. Код на комірці теж підробляють.
далеко не завжди. це стосується комірок старих форматів в основному 105Ач які ставлять в зарядні станції, бо там ніколи не дізнаєшся. я знаю про що мова, бо купляв на nkoni grade B із затертими кодами (я все ж прочитав їх) +2 роки від дати покупки. комірки не юзані були.
важко знайти поюзані ліфепо 345Ач, бо їх почали випускати недавно.
moveton написав:[ А ремонт зарядных станций - это вообще не про аккумы должно бы быть.
в більшості дешманський китайський зарядних станцій стоїть ногами зроблена або ногами налаштована БМС. це основна причина проблем з баткою. ну і інвертори часто не витримують заявлених цифр, плюс перегруз клієнтами тугодумами.
тому у вашого товариша завжди буде робота. і зловити бу комірку в зарядній станції шанс НАБАГАТО вище, ніж якщо купляти самостійно сучасний призматик великої ємності.
lifepo4 батарей із ушатаним ресурском після 3000 циклів ще тільки починають зявлятись.
в мене за рік щоденного використання (день ніч + сонце + все навантаження крім 12 квт котла) десь циклів 100 бмс показує
Востаннє редагувалось trololo в Пон 17 лис, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:призматичні (прямокутні) так, абсолютна більшість перепаковане БУ. Код на комірці теж підробляють.
далеко не завжди. це стосується комірок старих форматів в основному 105Ач які ставлять в зарядні станції, бо там ніколи не дізнаєшся. я знаю про що мова, бо купляв на nkoni grade B із затертими кодами (я все ж прочитав їх) +2 роки від дати покупки. комірки не юзані були.
важко знайти поюзані ліфепо 345Ач, бо їх почали випускати недавно.
UA написав:призматичні (прямокутні) так, абсолютна більшість перепаковане БУ. Код на комірці теж підробляють.
далеко не завжди. це стосується комірок старих форматів в основному 105Ач які ставлять в зарядні станції, бо там ніколи не дізнаєшся. я знаю про що мова, бо купляв на nkoni grade B із затертими кодами (я все ж прочитав їх) +2 роки від дати покупки. комірки не юзані були.
важко знайти поюзані ліфепо 345Ач, бо їх почали випускати недавно.
nkoni це Україна?
це європейський постачальник (реселлер) китайських комірок, регульований законодавством нідерландів. вони пишуть завжди чітко і грейд і рік виготовлення і тд бо цей магаз торгував комірками задовго до масових ліферів. а зараз в них зявляються новинки, є доставка новою поштою (ліл) і українець завжди в пріоритеті. дай Бог здоровля цим людям