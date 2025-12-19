Додано: П'ят 19 гру, 2025 04:37

moveton написав: Тут только термин "надовго" нужно уточнять. Потому, что 230-250 Вт этот ящик разрядят часов за 6-7. Для справки: вся Одесская область на этой неделе непринуждённо имела 3-4 суток непрерывного блекаута. Тут только термин "надовго" нужно уточнять. Потому, что 230-250 Вт этот ящик разрядят часов за 6-7. Для справки: вся Одесская область на этой неделе непринуждённо имела 3-4 сутокблекаута.

«Якщо вимкнення електропостачання тривають приблизно 4 годин на день, то користувачам буде достатньо для резервного живлення зарядної станції. Звичайно, якщо вимкнення тривають 18 годин чи декілька діб, тоді, звичайно, треба використовувати генератори»

В мене одна станція на чайник і мікрохвильову, друга на світло, інтернет, холодильник (вся квартира).

Так можна і не грати, коли світло зникло надовго. А це ще +1 доба на світло + холодильник. Може тільки не пощастити, коли зрозумієш, що надовго, а станція вже наполовину і більше розряджена, але хоч щось буде.Ну, тут таке собі твердження. Мені моїх вистачить майже на добу без підзарядки, вже колись писав, це якщо не економити заряд і ганяти чаї електрочайником. Якщо газом гріти, чисто одна мікрохвильова, мабуть і на 2 доби вистачить одної станції. А якщо ще не користуватися мікрохвильовою, а гріти на сковороді, то ще більше на холодильник зі світлом. А з "ящиком" ще трохи веселіше. На 2 доби без електрочайника, але з холодильником, мікрохвильовою і світлом, вже не так сумно. Покупатися можна і з газом. Якщо є газ, то і не замерзнеш, якщо котельні стоять.