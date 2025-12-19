Господар Вельзевула написав:барабашов
Была акция на Экофлоу Дельта Стрим, шо-то типа 32 за 2кВт. Жена теще взяла, я посадил на нее в щитке выходы освещения,холодильника и бытовых розеток-ну работает в режиме ИБП, когда есть свет-транзит, когда нет-перекидывает.
Как для пенсионеров-неплохой вариант. Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания жилья. Втыкать в нее какие-тот фонари, ставить на зарядку-нет комфорта.
Також думаю взяти таку, зараз нова назва DELTA Lite. Та ж сама, тільки оновлений софт під використання в наших реаліях, як я зрозумів. Холодильник нормально запускає, працює взагалі безшумно?
Переносное от лукавого, нужна инсталляция в цепь электропитания
І тут на арену виходять зовсім інші системи від 5+ кВтгод на борту
А не оці дитячі ігри з пальчиковими батарейками , які живлять ноутбуки з паралончиками і підмотаними синьою ізолентою кабелями USB (щоб вкластись в 150дол )
Та прям. В мене працює так від 1440 Вт*год вся квартира, крім бойлера. Чайник і мікрохвильова від іншої станції, і нічого. Можна було б від одної, але то вже в 2 рази швидше розряд. Інсталювати можна хоч саму маленьку, але то тільки світло буде, а для холодильника треба вже щось потужніше, але необов'язково 5 кВт.
Над батарейками і синьою ізолентою поржав, десь заплакав один Flyman.