Vadim_ написав:психанули и установили ,так як було за шо . 12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек
З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто
Я понадеялся на специалистов, 12 потому что 3 фазы а 10 дешевле на 50$ при такой спецификации , на будущее Я другий рік ламаю голову у цьому питанні, один спеціаліст сказав шо потужність інвертора повинна співпадати з акб
Потужність нікому нічого не повинна, якщо було вигідно, то дійсно на майбутнє можна буде доставити батарей
trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд
Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).
А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и тоже есть, если денег куры не клюют.
вы так написали витиевато, шо еслибы я не знал что такое фаза и земля, свихнулся бы п.с. самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику, лучше не начинать, инвертор 2 ,акб по1