trololo написав: а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд

Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и, если денег куры не клюют.