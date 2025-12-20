RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Суб 20 гру, 2025 15:35

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:психанули и установили :shock: ,так як було за шо .
12кВт инвертор Дее, 10 кВт акб и панели, даже в эту пасмурную погоду генерация почти 300 ват и я не слежу судорожно за графиком дттек
З потужністю інвертора не переборщили? На таку ємність батарей це якось занадто

Я понадеялся на специалистов,
12 потому что 3 фазы а 10 дешевле на 50$ при такой спецификации :shock: , на будущее Я другий рік ламаю голову у цьому питанні, один спеціаліст сказав шо потужність інвертора повинна співпадати з акб
Потужність нікому нічого не повинна, якщо було вигідно, то дійсно на майбутнє можна буде доставити батарей
Суб 20 гру, 2025 15:37

  moveton написав:
  trololo написав:а є якась альтернатива дейє для квартир? так щоб без соларної частини та інших наворотів, типу підтримки генераторів, смарт навантаження і тд

Расплывчатая формулировка. Можно купить отдельно акков на 12/24/48 В в произвольном количестве, ЗУ от сети на такое напряжение, инвертор и всё это соединить в конфигурации мобильности, мощности и ёмкости по вкусу. Бонусом получить возможность отсоединить отдельный акк и заменить его или, например, сходить с ним для зарядки в пункт незламности. Но эти ЗУ обычно не для постоянного подключения, т.е. нужно человеку следить когда их в розетку втыкать и из неё выдергивать (что имеет свою плюс в плане эффективности, как на автомобилях МКП vs АКП).

А вот если автоматическая подзарядка - это не наворот, но строго нужно без поддержки СБ и на литии, то выбор AFAIK не широк, хотя и тоже есть, если денег куры не клюют.

вы так написали витиевато, шо еслибы я не знал что такое фаза и земля, свихнулся бы
п.с. самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику, лучше не начинать,
инвертор 2 ,акб по1
+ расходники и работа :shock:
я впервые столкнулся со специалистами , которые смонтировали так как я сам себе смонтировал бы
п.п.п.с жена запустила стиралку, посмотрел , от акб работает а она,жена, не в курсе :mrgreen: ,.хорошо хоть духовку не включила
Суб 20 гру, 2025 17:26

  Hotab написав:Так а навіщо «коли зроблять як Дея», якщо є Дея? З вбудованим АВР, потужною зарядкою, вмінням пускати транзитом через себе будь який струм поки є grid.
Переплата за сонячні функції? Так у них і так ціна демократична . Батареї там може і переоцінені, порівнюючи з власними збірками особливо , а інвертори ..

Если она позволяет быть без своей батареи и подключать внешнюю любой ёмкости, лишь бы напряжение подходило, то может уже всё и есть и зря я с ФОРТ GX2 мучаюсь...
Суб 20 гру, 2025 17:30

  moveton написав:
  Hotab написав:Так а навіщо «коли зроблять як Дея», якщо є Дея? З вбудованим АВР, потужною зарядкою, вмінням пускати транзитом через себе будь який струм поки є grid.
Переплата за сонячні функції? Так у них і так ціна демократична . Батареї там може і переоцінені, порівнюючи з власними збірками особливо , а інвертори ..

Если она позволяет быть без своей батареи и подключать внешнюю любой ёмкости, лишь бы напряжение подходило, то может уже всё и есть и зря я с ФОРТ GX2 мучаюсь...

Ну га Деє Україна писали що можна чужу зовнішню. Може не всі протоколи будуть працювати, але основна функція (забезпечення енергією) буде
