За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:26

  Investor_K написав:Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК

Сизиф, между прочим, вошёл в историю, а миллиарды рациональных трудяг забыты 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:13

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК

Сизиф, между прочим, вошёл в историю, а миллиарды рациональных трудяг забыты 😁

Я про це написав Шаману
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:45

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК

Сизиф, между прочим, вошёл в историю, а миллиарды рациональных трудяг забыты 😁

Я про це написав Шаману

добре, що ви берете приклад з Сізіфа, а не з Герострата :D

а може як Прометей? він подарував людям вогонь... а ви ... може свої депозити? хоча такі, як Содоміт гроші отримають, а потім ще й печінь виклюють. або навпаки... :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:48

Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:53

  Investor_K написав:Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?

Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:23

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?

Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут

uabanker. net у ті часи (початок 00) мав розквіт. А ваш покірний слуга там розпочинав вивчати фінансові закони. Там адмінами були arty, koss, Makrokit, Mozart, Charisma (недовго).
Є ті, хто іх памятає?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:24

Чи я останній динозавр з того форуму?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:44

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?

Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут

uabanker. net у ті часи (початок 00) мав розквіт. А ваш покірний слуга там розпочинав вивчати фінансові закони. Там адмінами були arty, koss, Makrokit, Mozart, Charisma (недовго).
Є ті, хто іх памятає?


були часи
2009-2013 навідувався
особливо прам'ятаю восени 2012 тема заживо торкнула - навіщо ми полізли у цю нудоту - нбу регуляторки, комісії, відсотки, а люди океанами ходять життя живуть

fox767676
