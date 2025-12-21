|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:07
trololo написав: moveton написав:
Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.
у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..
Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2%
Тотал у мене 10%
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17400
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2552 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор