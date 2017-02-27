|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:36
Shaman
Йде скупка тих, які в аренду на 50р.
Пропонують 500 дол за ГА (Миколаївська оьласть)
Я відмовився , хай буде далі в аренді. Я планую жити вічно
Hotab
Повідомлень: 17405
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:41
Hotab написав:Shaman
Йде скупка тих, які в аренду на 50р.
Пропонують 500 дол за ГА (Миколаївська оьласть)
Я відмовився , хай буде далі в аренді. Я планую жити вічно
500 дол - це дуже дешево. кажуть навіть в Сумській області 700. Купують різні варіанти. Західна Україна - вже 3-4 куо.
Shaman
Повідомлень: 11138
З нами з: 29.09.19
Подякував: 799 раз.
Подякували: 1694 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:15
Shaman
500 дол - це дуже дешево
Тому і відмовився. Просто це той чувак, у якого в оренді. Тому він дозволяє собі тиснути ціною.
Мені 15-20 куів погоди не зроблять. Хай буде. Гроші тлєн, матеріальні цінності - наше всьо
Hotab
Повідомлень: 17405
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32
Hotab написав:Shaman
500 дол - це дуже дешево
Тому і відмовився. Просто це той чувак, у якого в оренді. Тому він дозволяє собі тиснути ціною.
Мені 15-20 куів погоди не зроблять. Хай буде. Гроші тлєн, матеріальні цінності - наше всьо
це у вас звідки 30-40 га?
Shaman
Повідомлень: 11138
З нами з: 29.09.19
Подякував: 799 раз.
Подякували: 1694 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:52
Shaman
І 2 раба 😅
Hotab
Повідомлень: 17405
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2553 раз.
