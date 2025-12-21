|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:07
trololo написав: moveton написав:
Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.
у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..
Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2%
Тотал у мене 10%
Hotab
Повідомлень: 17405
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2553 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:46
Я даже не знаю какая она у меня,по названию.если имеет значение напишу.
тут Флая упрекают в филлипинках, мне очень нравятся юговосточноазиатские женщины
и шо? ,я живу с такой 30 лет,20 в оф браке украинском, тот еще п издец этой всей губатой х... украинской овир, не с филлипинкой , немного севернее народ ...
п.с. шо интересно , когда местные за ипали, тупо позвонил на горячку в Киев и шо интересно ,начальник обловира извивался ..., всё прошло по закону, питань не було
Vadim_
Повідомлень: 4137
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:04
Свириденко анонсировала облегчение графиков с 24. В аккурат под серьезные морозы.Обычно после анонсов полегшення случался массовый обстрел.
Готовим потужнисть та незламнисть, завтра-послезавтра потушат.
Не забываем фразу,что " ми і без світла бачимо, що ви п і д а р а с и "
Так же желательно вместо нытья в тредсе громовым голосом материть кацапов, а не позорится.
Слава Україні.
путін- х у й л о!
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1060
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:10
Черговий провокативний висєр чмошника. Доречі Мико сьогодні зі світлом. Тривоги регулярно. ТРЦ забитий пошоголіками. Черги в діскаунтерах, типу Сенсей. Хоча хз що там брать
Hotab
Повідомлень: 17405
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2553 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:20
це ДУЖЕ потужно, можна сто раз крикнути, а шо зробила держава для пересічного?
прибрала мито с акумів інверторів та сонячних панелей
trololo
Повідомлень: 6466
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2709 раз.
- Подякували: 1427 раз.
