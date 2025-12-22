RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:17

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  flyman написав:Резервне живлення ноутбука із живленням замість ACDC адаптера на 19В через USB-C PD від двох AGM АКБ 3х річної давності.
10+ год. роботи до повного розряду слабшого з двох

Для остальных было бы гораздо интереснее измерение не только в конкретных ноутбуках у flyman, а и в каких-то стандартных единицах. Например, обзавестись простеньким USB тестером и измерить напряжение на выходе того USB-PD и количество пробежавших Wh. Тогда будет понятно сколько с того акка удалось получить для девайса (т.е. уже после преобразований в нужное напряжение) энергии, а не неизвестных попугаев.

  flyman написав:так за ніч зарядиться, а потім новий робочий день, при режимі 6 год. є, 6 нема, і навіть 8 год. нема, 4 є, достатньо, щоб перекрити онлайн діяльність з ноутбука

"Узок их круг, страшно далеки они от народа" https://dumskaya.net/news/kommunikatciy ... 189799/ua/
Приблизно півтисячі мешканців ЖК «Лузанівський парк» навпроти дитячого табору «Молода Гвардія» вже одинадцятий день залишаються без електрики через обстріл Одеси російськими терористами. 10 грудня дрони пошкодили енергетичне обладнання АТ «Укрзалізниця», від якого запитано будинок.
...
Він зазначив, що наразі енергетики обіцяють дати світло 30 грудня, проте остаточна дата стане відома на робочій зустрічі в середу, 24 грудня.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:57

за крок до перевороту думок

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:З АГМ проблема в тому, що його заряджати треба годин 10 як і всі кислотні

так за ніч зарядиться, а потім новий робочий день, при режимі 6 год. є, 6 нема, і навіть 8 год. нема, 4 є, достатньо, щоб перекрити онлайн діяльність з ноутбука
А коли 16 годин підряд нема?

тоді готуватися до "за крок до перевороту думок" як в Одесі
flyman
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 13:59

  moveton написав:
  flyman написав:Резервне живлення ноутбука із живленням замість ACDC адаптера на 19В через USB-C PD від двох AGM АКБ 3х річної давності.
10+ год. роботи до повного розряду слабшого з двох

Для остальных было бы гораздо интереснее измерение не только в конкретных ноутбуках у flyman, а и в каких-то стандартных единицах. Например, обзавестись простеньким USB тестером и измерить напряжение на выходе того USB-PD и количество пробежавших Wh. Тогда будет понятно сколько с того акка удалось получить для девайса (т.е. уже после преобразований в нужное напряжение) энергии, а не неизвестных попугаев.

  flyman написав:так за ніч зарядиться, а потім новий робочий день, при режимі 6 год. є, 6 нема, і навіть 8 год. нема, 4 є, достатньо, щоб перекрити онлайн діяльність з ноутбука

"Узок их круг, страшно далеки они от народа" https://dumskaya.net/news/kommunikatciy ... 189799/ua/
Приблизно півтисячі мешканців ЖК «Лузанівський парк» навпроти дитячого табору «Молода Гвардія» вже одинадцятий день залишаються без електрики через обстріл Одеси російськими терористами. 10 грудня дрони пошкодили енергетичне обладнання АТ «Укрзалізниця», від якого запитано будинок.
...
Він зазначив, що наразі енергетики обіцяють дати світло 30 грудня, проте остаточна дата стане відома на робочій зустрічі в середу, 24 грудня.

неуважно читаєте, там вказана оціночна ємність в Ампер годинах, приблизно 1 год. заряду рівна 1 Ампер-годині ємності, домножуєте не Вольти маєте Вати.

постом вище відповідь "декабристам"
flyman
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:21

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  flyman написав:неуважно читаєте, там вказана оціночна ємність в Ампер годинах, приблизно 1 год. заряду рівна 1 Ампер-годині ємності, домножуєте не Вольти маєте Вати.

Внимательно. Там написано "емкость методом пересчета оцениваю в 8.5 Аh". Это ни о чём. ХЗ что там за алгоритм пересчёта, на чём основан и насколько он верный. Нужно просто замеренное количество энергии, протекшей через разные точки. Между нагрузкой и её источником питания (выход USB PD) самая интересная. А в остальное уже каждый сам себе пересчитает.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:23

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5917456:Faceless"]З АГМ проблема в тому, що його заряджати треба годин 10 як і всі кислотні

так за ніч зарядиться, а потім новий робочий день, при режимі 6 год. є, 6 нема, і навіть 8 год. нема, 4 є, достатньо, щоб перекрити онлайн діяльність з ноутбука
А коли 16 годин підряд нема?

тоді готуватися до "за крок до перевороту думок" як в Одесі[/quote]Так це вже неодноразово було в тому ж Києві.
Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:35

вжухххх

  Faceless написав:Так це вже неодноразово було в тому ж Києві.
Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все

а потім при подачі е.е. "вжухххх" бо у всіх одночасно включились не тільки бойлери з холодильниками, а і ще потужно-незламні зарядки швидкого заряду, і вилітає як не підстанція, то кабель ... але всі розумні ж бо із зарядками на кіловати
flyman
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:40

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Прорив у галузі: в Британії створили перший європейський натрій-іонний акумулятор
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:47

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Прорив у галузі: в Британії створили перший європейський натрій-іонний акумулятор

Если я правильно понял, что единственное новое в этом аккуме - это "повністю з британських і європейських матеріалів", то не очень интересно :D Из такой новизны интересно было бы, если бы начали выпускать в Украине и из местных материалов. Да ещё и по ценам, сравнимым с китайскими. Но это уже выглядит фантастикой.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:49

абсолютні Wh vs відносні години роботи.

  moveton написав:
  flyman написав:неуважно читаєте, там вказана оціночна ємність в Ампер годинах, приблизно 1 год. заряду рівна 1 Ампер-годині ємності, домножуєте не Вольти маєте Вати.

Внимательно. Там написано "емкость методом пересчета оцениваю в 8.5 Аh". Это ни о чём. ХЗ что там за алгоритм пересчёта, на чём основан и насколько он верный. Нужно просто замеренное количество энергии, протекшей через разные точки. Между нагрузкой и её источником питания (выход USB PD) самая интересная. А в остальное уже каждый сам себе пересчитает.

8.5 Аh * 12V = 102Wh
але якщо профінансуєш, то так і бути, зроблю як пишеш
мене "метод порівняння" із відкаліброваними і поміряними 7 x 18650 влаштовує, так як він із корелює із реальністю

Мене цікавили не конктертні Wh, а час роботи ноутбука на від резервного блоку живлення.

Якщо мені 2 AGM 12В 9Ah дають змогу пропрацювати автономно 4 год. від ББЖ,
(а 3 AGM 12В вистачить на 6 год.), то тіж 2 AGM 12В 9Ah через USB-C PD вистачає на 10+ год. без е.е. в мережі

Це мене більше цікавить. Чим абслолютні значення в Wh. Вони наведені для орієнтації в числах, а не для точного вимірювання абсолютних значень в лабораторних умовах прецізійними пристроями з дотриманням статистичної вибірки достовірних значень.

Можна відстань вказати як 100 км від Києва. А можна як 3 години приміським ШРТ типу електричка, що "відчувається як 100 км".
flyman
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 14:52

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  Faceless написав:Так це вже неодноразово було в тому ж Києві.
Просто заміняєш акуми на ліфепо і відповідну зарядку і все

а потім при подачі е.е. "вжухххх" бо у всіх одночасно включились не тільки бойлери з холодильниками, а і ще потужно-незламні зарядки швидкого заряду, і вилітає як не підстанція, то кабель ... але всі розумні ж бо із зарядками на кіловати
Ви ніби ноути збиралися заживити, коли вже там пішли кіловати?
Faceless
