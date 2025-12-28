|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:12
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:12
alibob написав: flyman написав:
варварство
От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
Немає бо струм буде великий , подивіться на товщину дротів на відео до інвертора. Та і повторюсь на відео основна претензія дуже високий струм , для 2 кВт потрібен акумулятор мінімум 200А 12 Вольт він в два рази більше за той що на відо і буде 20 кг і ваш чайник теж повинен тоді мати вбудований акб на 20 кг. Технології такі обмеження технології. 48 Вольт звісно можна мааленький акб
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:26
yama написав: alibob написав: flyman написав:
варварство
От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
Немає бо струм буде великий , подивіться на товщину дротів на відео до інвертора. Та і повторюсь на відео основна претензія дуже високий струм , для 2 кВт потрібен акумулятор мінімум 200А 12 Вольт він в два рази більше за той що на відо і буде 20 кг і ваш чайник теж повинен тоді мати вбудований акб на 20 кг. Технології такі обмеження технології. 48 Вольт звісно можна мааленький акб
Таки на 12В чайники є з автомобільними прикурювачами. Але про 300, 600Вт в описах щось є і сумніви. 25/50А від якого прикурювача взяти? 120Вт ще вірю.
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 23:07
alibob написав: flyman написав:
варварство
От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
П.С. спочатку спитав, потім загуглив - є.
є кип"ятильники 12В (на гранчак+-) на Аліекспресі/Тему та інших маркет плайсах, але подумав "мені то він нащо"?
на крайній випадок, як писав Вадим_, "можна свічкою"
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 00:25
yama написав: Faceless написав:
yama написав:Вот чайник кипятят Це не альтернатива екофлоу, це просто дешева гімняна збірка
Гірше по всім параметрам, ні разу не надійніше, а навпаки
Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумав
треба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ
Гірше сам інвертор, гірше саме зарядне, гірший акум. Довше зарядка, менше термін служби акумулятора. Більші габарити. Нема автоматичного перемикання між режимом зарядки і живлення.
Масштабованість даного набору теж ніяка.
Додано: Нед 28 гру, 2025 01:18
Кстати Яма про штатовские дома на колёсах вспомнил
Так вот
Массовый туризм и выезды на природу именно в дебри пампасов придумали янки
Внедрив в линейку продаваемых авто Шеви Субурбан по моему 5го поколения, с полным приводом от пикапа(и полностью на его раме и мостах) и салоном от нормального универсала на 7-8 человек.
Такой авто легко мог тащить автодом или что то типа трейлера на переночевать как у героя Гибсона в "Смертельном оружии".
Так вот в американских авто до определённого веса даже при категории С/Д сеть стоит 12В. Хоть там и мотор ставят нп меньше чем на Камазе, и размеры схожи.
Т.е. у них всё заточено на автономность где то в Неваде или Айдахо за 500км от цивилизации при питании от сети 12В(с газом в баллонах конечно)
И проверенные низковольтные решения(не для запуска чего то на три кВт от инвертора) там есть уже минимум лет 50, а то и 65. Экономные низковольтные решения. От обычного автомобильного акка ампер/часов на 100(по моему больше 120 там и не ставят даже на 7-8л двигатель)
Ищите их в их сегменте нета и пользуйтесь.
Додано: Нед 28 гру, 2025 07:31
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
камасутра,
почему я свои 25 кг один, никуда не тягаю , живут своей жизнью.
или жадный платит дважды а я не такой богатый что бы покупать фуфло
только профоборудование,инвертор 6-12 кВт-2 кбаксов , хотя бы одна акб на 5 кВт ,нажаль стоит 1к баксов, но я забыл про графики
Вы продолжаете расти в моих глазах.
Мозер.
Инвертор. Дейя
, надеюсь?
А каминчик есть?с дровишками? А дизеля пару тонн?
У меня есть все кроме собственного ПВО.
Пользуюсь государственным- регулярно вокруг пацаны катаются и **а.
да .
камин з грубою нажаль при постройке не предусмотрел, очень большая ошибка, уже не приделать
Додано: Нед 28 гру, 2025 08:25
Барабашов
Т.е. у них всё заточено на автономность где то в Неваде или Айдахо за 500км от цивилизации при питании от сети 12В
Надто поверхневі знання.
В основі лежить бортова мережа дійсно 12в (а яка б вона була, коли це все таки автомобіль з його двигуном, генератором і акумуляторами на 12в, всесвітньо прийнятий автомобільний стандарт за виключенням важкої техніки , де є 24в… але ж і будинки на колесах з важкими двигунами також мають 24в як основу.. ). Проте це лише база, початок. З 12В отримують через інвертор 120 (це їх стандарт домашньої і промислової ). Є у них зовнішнє живлення на 120В , на стоянці можна підключити до розетки в кемпінгу. Є і сонячні панелі , там свій високий вольтаж і свій інвертор.
А так то навіщо згадувати 50-річні будинки на колесах. У мене в легковому авто розетка 120В (або згідно амер стандарту 120+-5%.)
Потужність не памятаю, більше ніж ноут чи телефонні зарядки не живлю.
Коротше Барабашов, коли підеш на Брейн-ринг і будеш обирати свою спеціальну тему, де ти найсильніший, «автомобілі» не бери. Бери оту другу, про яку ти також багато розказуєш в деталях, де ти також спеціаліст. «Чорні члени народів Африки». Там ти знаєш глибше
, да і мало хто виправить помилки, мало таких спеціалістів
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:34
Faceless написав:
Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумав
треба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ
Гірше сам інвертор, гірше саме зарядне, гірший акум. Довше зарядка, менше термін служби акумулятора. Більші габарити. Нема автоматичного перемикання між режимом зарядки і живлення.
Масштабованість даного набору теж ніяка.
якраз навпаки : 1. кожен компонен окремо якісніший ніж у еко флов. 2. Чим довша зарядка тим довший термін служби акб ( прямий звязок вказаний у всіх специфікаціях всіх акб) сам акб якісніше ( менше елеменітів легше балансується) 3. Більші габарити і вага якраз говорять про більшу надійність ( і краще охолодження - більша довговічність) . Навіщо щось перемикати воно в повністю автоматичному режимі може працювати, увімкнув і забув ( тобто не треба проводити жодних налаштувань , качати софт мати смарфон і таке інше) як лампочку електрика є працює від електрики з мережі, нема - від акб, зявилась мережа пішла зарядка. Мінус для не дуже великого навантаження на постійно , тобто 1,5 кВт 24/7 не розраховано, або додавати акб і потужніший зарядний пристрій. Але сенсу на 1,5 кВт для нього як і еко флов нема , щоб посадити за 1,5 години умовно і все, так ніхто не робитьь.
Зіпсується зарядна станція черга на ремонт місяць +- ремонт дорогий, тут купив компонент і замінив хоч на дешевий китайський ноунейм щоб перебитися в крайньому випадку. Всі компоненти сертифіковані в usa та єс та мають купу вбудованих захистів. Найпростіше порівняння:
є хороший мульти Tool В якому є кілька викруток, якийсь ножик якісь плоскогубці і якась відкривашка, А є окремо спеціалізована викрутка окремий ніж та окремі плоскогубці будуть краще ніж все це разом у мультиТулі. Нарізати мясо на відбивні чи нарізати ковбасу на бутерброди значно зручніше робити окремим кухонним ножем ( чи складним opinel) ніж використовувати ніж з мультитула.
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:49
yama написав: Faceless написав:
Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумав
треба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ
Гірше сам інвертор, гірше саме зарядне, гірший акум. Довше зарядка, менше термін служби акумулятора. Більші габарити. Нема автоматичного перемикання між режимом зарядки і живлення.
Масштабованість даного набору теж ніяка.
якраз навпаки : 1. кожен компонен окремо якісніший ніж у еко флов. 2. Чим довша зарядка тим довший термін служби акб ( прямий звязок вказаний у всіх специфікаціях всіх акб) сам акб якісніше ( менше елеменітів легше балансується) 3. Більші габарити і вага якраз говорять про більшу надійність ( і краще охолодження - більша довговічність) . Навіщо щось перемикати воно в повністю автоматичному режимі може працювати, увімкнув і забув ( тобто не треба проводити жодних налаштувань , качати софт мати смарфон і таке інше) як лампочку електрика є працює від електрики з мережі, нема - від акб, зявилась мережа пішла зарядка. Мінус для не дуже великого навантаження на постійно , тобто 1,5 кВт 24/7 не розраховано, або додавати акб і потужніший зарядний пристрій. Але сенсу на 1,5 кВт для нього як і еко флов нема , щоб посадити за 1,5 години умовно і все, так ніхто не робитьь.
Зіпсується зарядна станція черга на ремонт місяць +- ремонт дорогий, тут купив компонент і замінив хоч на дешевий китайський ноунейм щоб перебитися в крайньому випадку. Всі компоненти сертифіковані в usa та єс та мають купу вбудованих захистів. Найпростіше порівняння:
є хороший мульти Tool В якому є кілька викруток, якийсь ножик якісь плоскогубці і якась відкривашка, А є окремо спеціалізована викрутка окремий ніж та окремі плоскогубці будуть краще ніж все це разом у мультиТулі. Нарізати мясо на відбивні чи нарізати ковбасу на бутерброди значно зручніше робити окремим кухонним ножем ( чи складним opinel) ніж використовувати ніж з мультитула.
Боже, з такою пургою навіть нема шо аргументувати
В відосі звичайний кислотний акум, який вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність. Що тут кращого?
Дешевий китайський інвертор краще? Ви характеристики порівнювали? Те саме з зарядкою.
Про ремонтопридатність цього лайна взагалі смішно.
Ніякої масштабованості ви не отримуєте, додасте ємності - треба шукати нове більш потужне зарядне, або заряджати будете вічність.
Про якісь переваги можна було б вести мову, якби кожен окремий компонент був би з попівнюваними характеристиками, але ви порінюєте свинцевий акум і китайке г***о з необхідністю вручну щоразу перемикати в режим зарядки з на порядок більш якісними компонентами, ліфепо акумом і автоматикою.
Якби ви крім тупого відео спробували б то самотужки і порівняли на практиці, всі питання б давно відпали.
