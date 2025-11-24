RSS
Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:17

Німеччина посилює правила допомоги для безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина готується до масштабних змін у системі соціальної підтримки. Із 1 липня 2026 року в країні запрацює нова модель допомоги для працездатних безробітних — Grundsicherung («базова підтримка»), яка прийде на зміну чинній програмі Bürgergeld. Уряд уже заявив, що нові правила передбачають значно жорсткіші вимоги до отримувачів допомоги.

Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
