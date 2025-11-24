|
|
Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Німеччина готується до масштабних змін у системі соціальної підтримки. Із 1 липня 2026 року в країні запрацює нова модель допомоги для працездатних безробітних — Grundsicherung («базова підтримка»), яка прийде на зміну чинній програмі Bürgergeld. Уряд уже заявив, що нові правила передбачають значно жорсткіші вимоги до отримувачів допомоги.
Дивися повний текст Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100712
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор