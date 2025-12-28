RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:14

  Faceless написав:самотужки і порівняли на практиці, всі питання б давно відпали.

"специалисты" есть даже на этом форуме , не забаненные навсегда , они несут вред другим , иных банят
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:20

  moveton написав:
  Faceless написав:В відосі звичайний кислотний акум, який вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність.

Прикольные нынче кислотные аккумы пошли :shock:

Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?)
Звичайний ліфепо. Але в автомобіль навряд чи можна ставити, ліфепо не можна експлуатувати нижче +10 С , принаймні захист зазвичай у них стоїть на цю температуру. Може по факту і зможуть, але не без шкоди для батареї.

А, зроз. Це ви мабуть іронізуєте, що в якомусь відосі (я його ясна справа не дивився) там насправді ліфепо…

Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години
Hotab
 
Повідомлень: 17435
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 14:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Hotab написав:Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?)

Я к тому, что тогда "вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність" и к Deye относится :D

  Hotab написав:Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години

А кто сказал, что он сильно дешёвый (можно взять и подешевле чутка, но то такое)? Там это даже в каментах сразу пишут. Но сравнивать его с монолитом на 5 кВтч, от которого 1 кВтч не отпилить и 12.8 В напрямую не получить, не совсем корректно. Для разных оно задач. Если я правильно понимаю, что пятёрка - это вот это, то после первой же прогулки с этим ящиком на 60 кг (кстати, масса/кВтч у него очень большая. Если мелочью набирать, то всего-то 43 кг в пересчёте будет) к генератору на улице с пятнадцатого этажа и назад как раз про него будет понятно, что "дешева рибка - погана юшка".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6377
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 15:44

скупой платит дважды .
я не такой богатый чтобы покупать дешовые вещи
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.