Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?) Звичайний ліфепо. Але в автомобіль навряд чи можна ставити, ліфепо не можна експлуатувати нижче +10 С , принаймні захист зазвичай у них стоїть на цю температуру. Може по факту і зможуть, але не без шкоди для батареї.
А, зроз. Це ви мабуть іронізуєте, що в якомусь відосі (я його ясна справа не дивився) там насправді ліфепо…
Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години
Hotab написав:Так крім «форм-фактора» кислотного автомобільного акума, що в ньому незвичного?)
Я к тому, что тогда "вам заряджати 10 годин, і який дуже швидко втратить ємність" и к Deye относится
Hotab написав:Ну по вашому посиланню оцей аккум не можна назвати доступнішим за скажемо 5-ку deye в перерахунку вартості кіловат-години
А кто сказал, что он сильно дешёвый (можно взять и подешевле чутка, но то такое)? Там это даже в каментах сразу пишут. Но сравнивать его с монолитом на 5 кВтч, от которого 1 кВтч не отпилить и 12.8 В напрямую не получить, не совсем корректно. Для разных оно задач. Если я правильно понимаю, что пятёрка - это вот это, то после первой же прогулки с этим ящиком на 60 кг (кстати, масса/кВтч у него очень большая. Если мелочью набирать, то всего-то 43 кг в пересчёте будет) к генератору на улице с пятнадцатого этажа и назад как раз про него будет понятно, что "дешева рибка - погана юшка".