RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 18:26

Faceless якщо не вірите - ну то вивчайте характеристики, я не маю бажання витрачати на то час і щось доводити. Але злив зарахований, «не читав але осуджую» - класика.
yama
 
Повідомлень: 5342
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9235 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 18:28

[quote="5919266:Faceless"]
дешевше було беню
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 18:43

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:Faceless якщо не вірите - ну то вивчайте характеристики, я не маю бажання витрачати на то час і щось доводити. Але злив зарахований, «не читав але осуджую» - класика.
Ви ж щось тут вигадуєте, вперше за три роки поцікавилися темою, то й доводьте, мені воно не треба, я то питання давно для себе закрив
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37148
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 20:38

труъ виживальщик

труъ виживальщик, не з Києва Фейслеса
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41929
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10433)
28.12.2025 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.