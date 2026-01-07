Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Василь-Рівне написав:Vadim_ А про телескопічну щітку з ручкою 3-6 метрів ніколи не чули? А є ще драбинка така стрємянка зветься
знаю , якщо ви практик то шоб почухати сніг з землі на даху ..., мне 50+, много чего пережил, драбина и щетка есть а вот наипнуться ,так как снег на плитке мне как то не очень,,,,я не теоретик я практик, теоретики саміе вредніе двуногие
Вітаю! Знову повернемось до питання чистки панелей від снігу на даху. Заняття це важке і небезпечне і потрібно його уникати до останнього. Тобто якщо немає надзвичайної ситуації – то і потреби в чищенні немає. Зима в нас так собі, сніг довго не лежить, отже можна перечекати за одним винятком. І цей виняток, ця надзвичайна ситуація настає в нас останні роки дуже часто. Це відсутність мережі. Тим більше тривала. Наприклад в мене мережі не було понад добу. Сонця вчора теж не було. А надвечір сніг завалив всі панелі й зранку, попри сонце, генерація символічна. Панелі на паркані й на стіні щось дають, але там їх в мене не багато – все одне не вистачає не те що на теплові насоси, а навіть на поточні потреби. Далі варіантів два – котел на пропані + генератор – чи чищення панелей. Пропан і бенз зараз коштують не копійки – тож обрав чищення панелей. Багато писав на каналі про це. Та давайте ще раз. - Це небезпечно. Якщо Ви думаєте що прийдеться чистити панелі взимку – будь ласка подбайте про це до снігопадів. Стаціонарна драбина до даху, драбина прикручена прямо на даху, надійні крюки для страховки. Якусь, хоча б мінімальну страховку. Пояс, мотузка, карабіни та інше. - Якщо на даху є димар від котла потрібно або спинити згорання, або максимально зменшити виділення газів. Непоодинокі випадки коли ставало зле на даху при роботі котла. Отруєння продуктами згоряння. - Придбайте щітку для чищення. Найпростіший варіант – стандартна щітка в найближчому буд магазині. Є і професійний інструмент – спеціальні щітки для панелей чи басейнів – з телескопічною ручкою. Вони дозволять менше пересуватись на засніженому даху. Їх повно на ОЛХ чи Пром.юа. - Тепло одягайтесь – на верху більше вітру. - Добре взуття – таке що не дубіє на холоді і добре обтягує ногу. - Рукавички одна в одній. Верхні – гумовані і нижні теплі. Вологи не пропускають верхні, нижні трохи зберігають тепло рук. Алюмінієва ручка щітки просто примерзає до пальців, якщо в одних рукавицях. - Рухи на даху обережні. Завжди тримаємось за щось. - Ідеальний час для чищення - коли активне сонце - воно Вам допоможе - як тільки панель за чорніла під снігом - сонечко почне топити сніг навколо.
Іншими словами – надзвичайно обережно! Травматолог – дороге задоволення.
Сливка Денис
Вы практик , теоретики не розуміють шо таке стояти на драбині коли ожеледиця і вітер і - 5, і працювати тим шо теоретика насоветовали, а снег примёрз к панели а оно рекомендует какую то х..... типа оно гуру
З суботи вдома вже стоїть EcoFlow STREAM Pro (DELTA Lite), але дуже мало часу було потестити. Важка, але займає небагато місця і класно виглядає. Додаток треба було вивчати, бо відразу не дуже зрозуміло де і що, і навіщо воно, бо це не класична зарядна станція. Більше всього подобається, що можна виставити межі розряджання/заряджання (умовно 20-90%), і найголовніше - потужність зарядки починаючи від 100 Вт до 1050 Вт, будь-яку цифру в цьому діапазоні. Я собі поки поставив 300 Вт. Станція безшумна, для комп'ютера в самий раз, взагалі не заважає. Ще не розрядив повністю до нуля, але по розрахунку часу має тримати довго, при споживанні комп'ютера з монітором трохи більше 400 Вт при 90% заряду показувало більше 4 годин. Тягне фен на майже 1 кВт потужності. Підключав до неї Bluetti з працюючим холодильником і світлом, йде 130 Вт байпасом і ~270 Вт заряджання (мінімально можливе), як резервний акум нормальна тема. Відчутно гріється радіатор ззаду при зарядці 1050 Вт, але при 300 Вт ледь теплий. При навантаженні 400 Вт впродовж 20 хвилин майже холодний. Коротше, поки всім задоволений, буду тестити далі. А, ще заради тесту пробував підключати холодильник напряму, не запускає і очікувано уходить в захист. Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
Striker написав:ще заради тесту пробував підключати холодильник напряму, не запускає і очікувано уходить в захист. Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
Это у кого какие ожидания. Самосбор наподобие видео выше отлично запускает не инверторные квартирные холодильники. На аккуме в 12.8 В, 1280 Вт*ч (в полтора раза меньше от аккума этой станции) и самых разных инверторах, в т.ч. бюджетном дохленьком 2 кВт китайского номинала (т.е. нужно минимум на 2 делить) прямоугольной формы вывода, от которого даже системник и UPS включаться не желали.
Striker написав:З суботи вдома вже стоїть EcoFlow STREAM Pro (DELTA Lite), але дуже мало часу було потестити. Важка, але займає небагато місця і класно виглядає. Додаток треба було вивчати, бо відразу не дуже зрозуміло де і що, і навіщо воно, бо це не класична зарядна станція. Більше всього подобається, що можна виставити межі розряджання/заряджання (умовно 20-90%), і найголовніше - потужність зарядки починаючи від 100 Вт до 1050 Вт, будь-яку цифру в цьому діапазоні. Я собі поки поставив 300 Вт. Станція безшумна, для комп'ютера в самий раз, взагалі не заважає. Ще не розрядив повністю до нуля, але по розрахунку часу має тримати довго, при споживанні комп'ютера з монітором трохи більше 400 Вт при 90% заряду показувало більше 4 годин. Тягне фен на майже 1 кВт потужності. Підключав до неї Bluetti з працюючим холодильником і світлом, йде 130 Вт байпасом і ~270 Вт заряджання (мінімально можливе), як резервний акум нормальна тема. Відчутно гріється радіатор ззаду при зарядці 1050 Вт, але при 300 Вт ледь теплий. При навантаженні 400 Вт впродовж 20 хвилин майже холодний. Коротше, поки всім задоволений, буду тестити далі. А, ще заради тесту пробував підключати холодильник напряму, не запускає і очікувано уходить в захист. Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
да,стартовый ток при пуске раза в 3 минимум больше, но фен тянет п.с. скільки долярчиків і яка ємність батареї?