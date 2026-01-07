RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 13:41

  Amethyst написав:
  Striker написав:Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
А пральні машинки є інверторні? От мій Блюєтті АС180 запускає таки пралку на 700Вт, але не тоді, коли (просто) працює хол-к на 110Вт (

Прання без підігріву води?
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 14:16

  Hotab написав:
  Amethyst написав:
  Striker написав:Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
А пральні машинки є інверторні? От мій Блюєтті АС180 запускає таки пралку на 700Вт, але не тоді, коли (просто) працює хол-к на 110Вт (

Прання без підігріву води?
Там перероблений ТЕН на 700Вт (не 1200!), нагрів до 30..40гр не більше 10хв... Отак вже народ бавиться у квартирах ))
Думаю вже ставити станцію таки на 5КВт ((
Amethyst
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 14:41

  Amethyst написав:От мій Блюєтті АС180 запускає таки пралку на 700Вт, але не тоді, коли (просто) працює хол-к на 110Вт (

Крім ТЕНа ще двигун споживає енергію. У вас стоїть галочка на "Збільшення потужності"? Якщо ні, то поставте. За рахунок зниження вихідної напруги можна живити потужні прилади типу чайника і т. д. Якась дивна пралка, в мене тільки ТЕН 2 кВт їсть.
Зображення
  Vadim_ написав:да,стартовый ток при пуске раза в 3 минимум больше, но фен тянет :?
п.с. скільки долярчиків і яка ємність батареї?

Які 3, в 10 раз не хочете? 34к грн, 1920 Вт*год, інвертор 1200 Вт без бусту.
Striker
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:07

  Amethyst написав:
  Striker написав:Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
А пральні машинки є інверторні? От мій Блюєтті АС180 запускає таки пралку на 700Вт, але не тоді, коли (просто) працює хол-к на 110Вт (

є, але у них двигун інверторний а не тен :mrgreen: (1,5..... кВт) як у всіх
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:16

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Amethyst написав:
  Striker написав:Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
А пральні машинки є інверторні? От мій Блюєтті АС180 запускає таки пралку на 700Вт, але не тоді, коли (просто) працює хол-к на 110Вт (
А толку від запуску пралки. Їй воду гріти треба, кілька разів, навіть на швидкий цикл там нефігові акуми треба
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:19

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Amethyst написав:
  Hotab написав:
  Amethyst написав:[quote="5921626:Striker"]Тому тільки інверторні холодильники і мікрохвильовки підходять.
А пральні машинки є інверторні? От мій Блюєтті АС180 запускає таки пралку на 700Вт, але не тоді, коли (просто) працює хол-к на 110Вт (

Прання без підігріву води?
Там перероблений ТЕН на 700Вт (не 1200!), нагрів до 30..40гр не більше 10хв... Отак вже народ бавиться у квартирах ))
Думаю вже ставити станцію таки на 5КВт (([/quote]Ну навіть так, найкоротший цикл прання це десь півгодини, і навіть крім нагріву думаю споживання кількасот ват буде
Хоча в мене посудомийка допрацьовує іноді від інвертора, навіть непомітно, але то вже зазвичай на етапі сушки
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:25

І це у мене 5.1 pro-b

Faceless
Якщо відключення світла на 4- години, я на батареї запросто можу і прання , і посуд (щось одне) :mrgreen:
Траxав навіть з духовкою, 2.5 кВт. І воно ці 2.5 гріє менше півгодини. Потім лише підтримка. Інколи.
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:28

Навіщо взагалі прати коли немає світла? Якщо треба ДОпрати, то можна і від станції, змінивши програму, щоб без підігріву. Сучасні порошки нормально перуть і в холодній воді (якщо треба терміново або вода не встигла нагрітись).
Striker
