Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:20

Re: Райффайзен Банк

Ну там https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html

взагалі "до кінця року":

"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.

Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"

А в
https://raiffeisen.ua/content/dam/rbi/m ... wnload.pdf

є ще й п.7 з
"0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"
Востаннє редагувалось alibob в Чет 08 січ, 2026 18:25, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:23

  alibob написав:Ну там https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html

взагалі "до кінця року":

"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.

Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"

Ну вот, а говорите, что ничего на сайте не найти. Значит уже минимум до конца 2026 шара 8)
8
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:27

Re: Райффайзен Банк

А в тарифах?
І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт"
А в додатку?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:37

  alibob написав:є ще й п.7 з
"0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"

  alibob написав:А в тарифах?

А что в тарифах? П.7: SWIFT (SEPA у нас нет пока) со счёта - 0.75% (но шара, если это внутрибанк родственнику). П. 9: P2P толкалка с карты - на шару. Без обещаний так оставить до конца года. Написано корявенько, конечно. Несколько смущает "Ця редакція Тарифів набуває чинності з 26.06.2025р.", т.е. тариф заложили сильно раньше ввода той толкалки. Но почему бы и нет?

  alibob написав:І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт"
А в додатку?

Явно не написано. Похоже, что приравнен. MyRaif всё таки его замена.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:23

  moveton написав:
  alibob написав:Ну там https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html

взагалі "до кінця року":

"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.

Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"

Ну вот, а говорите, что ничего на сайте не найти. Значит уже минимум до конца 2026 шара 8)



Переказ з валютної картки Райфу на картку іноземного банку - комісія 0 % до кінця лютого 2026 року. Місячний ліміт 100 000 грн та входить до загального ліміту на перекази з картки на картку і на рахунки IBAN
