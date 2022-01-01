alibob написав:є ще й п.7 з "0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"
alibob написав:А в тарифах?
А что в тарифах? П.7: SWIFT (SEPA у нас нет пока) со счёта - 0.75% (но шара, если это внутрибанк родственнику). П. 9: P2P толкалка с карты - на шару. Без обещаний так оставить до конца года. Написано корявенько, конечно. Несколько смущает "Ця редакція Тарифів набуває чинності з 26.06.2025р.", т.е. тариф заложили сильно раньше ввода той толкалки. Но почему бы и нет?
alibob написав:І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт" А в додатку?
Явно не написано. Похоже, что приравнен. MyRaif всё таки его замена.
"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.
Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"
Ну вот, а говорите, что ничего на сайте не найти. Значит уже минимум до конца 2026 шара
Переказ з валютної картки Райфу на картку іноземного банку - комісія 0 % до кінця лютого 2026 року. Місячний ліміт 100 000 грн та входить до загального ліміту на перекази з картки на картку і на рахунки IBAN