Striker написав:Знову блекаут, тільки тепер в декількох областях відразу. А я ще вчора трохи пограв і розрядив нову станцію до 60%, дуже вчасно) Але все одно тепер хоч якийсь запас є.
В Дніпрі (та мабуть всюди крім ЗУ) треба все тримати по максимуму зарядженим завжди. Та і 5-ку як мінімум треба було давно мати.. Але тепер вже «що ж», тримайтесь. (Через скільки годин дніпропетровські флудьори замовкнуть? Чи вони в Стамбулі?)
В мене і так 4.5 кВт*год сумарно, але заряджаю тільки вночі і використовую навіть коли є світло) На ранок десь більша половина заряду в середньому, ще на добу-півтори вистачить. А так ви праві, треба буде переглянути патерн використання.
Hotab написав:В Дніпрі (та мабуть всюди крім ЗУ) треба все тримати по максимуму зарядженим завжди. Та і 5-ку як мінімум треба було давно мати.. Але тепер вже «що ж», тримайтесь. (Через скільки годин дніпропетровські флудьори замовкнуть? Чи вони в Стамбулі?)
Вода есть(напор добивает до крана)? Троллейбус 10/2-12 не ходит же?